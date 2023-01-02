Больничная касса предлагает путешественникам альтернативу европейской карте медицинского страхования

"В этом году было выдано рекордное количество сертификатов. До декабря их выдали почти 33 000, а в прошлом году за весь год - 29 000, в 2021 - 22 000. Ежегодно количество выданных сертификатов растет, услуга пользуется популярностью. Кроме того, как ЕКМС, сертификат выдают бесплатно", – сказала представитель Государственной больничной кассы Неринга Шафранавичене.

Сертификат, как и ЕКМС, подтверждает право застрахованного человека на получение обязательной медицинской помощи в странах ЕС, Лихтенштейне, Исландии, Норвегии, Швейцарии и Великобритании, услуги полностью или частично оплачивает Больничная касса. Это значит, что во время поездки, если человек получит травму или внезапно заболеет, то наличие сертификата обеспечит ему право на неотложную помощь в стране пребывания.

Если человек уехал из Литвы без ЕКМС или потерял ее, а ему потребуется помощь врачей, то он может с помощью смартфона или компьютера получить сертификат через информационную систему Больничной кассы. Также можно получить и сертификат для детей. Важно подключиться через портал Электронной власти. Такой сертификат выдается на текущий месяц.

"Есть выход, даже если человек не моет подключиться к системе и получить сертификат. Можно по интернету заполнить соответствующую форму и выслать ее в Больничную кассу или обратиться в учреждение здравоохранения страны пребывания. Это учреждение свяжется с Литовской больничной кассой по просьбе человека и попросит прислать сертификат", – заметила Шафранавичене.

Важно знать, что за медицинскую помощь в другой стране, если у вас нет ни ЕКМС, ни сертификата, придется платить из своего кармана. Но и в таком случае после возвращения в Литву можно обратиться в Больничную кассу и просить компенсировать расходы.