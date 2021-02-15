Более половины самоуправлений на этой неделе начнут прививать жителей старше 80

Полная же вакцинация жителей старше 80 лет во всех самоуправлениях должна будет начаться на следующей неделе.

Ранее в понедельник министерство сообщило об обновлении плана по вакцинированию от коронавируса, согласно которому в марте планируется начать прививать всех жителей старше 65 лет, а также больных хроническими болезнями. Массовая вакцинация жителей должны будет стартовать в апреле.

Согласно этому плану, кроме уже прошедших вакцинацию групп планируется продолжать вакцинацию работников детсадов, учителей начальных классов, специалистов по специальному обучению, пациентов с онкологическими заболеваниями, ВИЧ, жителей, которым 75 и более лет.