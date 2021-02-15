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Более половины самоуправлений Литвы на этой неделе намерены начать вакцинацию от коронавируса жителей, которым более 80 лет. Как сообщило агентству BNS Министерство здравоохранения, среди начинающих вакцинацию самоуправлений и крупные города – Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Паневежис.
Более половины самоуправлений на этой неделе начнут прививать жителей старше 80
© jp.lt

Полная же вакцинация жителей старше 80 лет во всех самоуправлениях должна будет начаться на следующей неделе.

Ранее в понедельник министерство сообщило об обновлении плана по вакцинированию от коронавируса, согласно которому в марте планируется начать прививать всех жителей старше 65 лет, а также больных хроническими болезнями. Массовая вакцинация жителей должны будет стартовать в апреле.

Согласно этому плану, кроме уже прошедших вакцинацию групп планируется продолжать вакцинацию работников детсадов, учителей начальных классов, специалистов по специальному обучению, пациентов с онкологическими заболеваниями, ВИЧ, жителей, которым 75 и более лет.

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