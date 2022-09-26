Безвиз для белорусов, или ужесточение визовых ограничений: каким путем пойдет Литва и ЕС?

Не планируется ли распространить на граждан Беларуси те же ограничения, что введены для россиян?

"Белорусский режим дает поводы для обсуждения этого вопроса, и идут дискуссии", - так на вопрос журналистов ответила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в понедельник, 19 сентября, во время визита на КПП в Лаворишкес, комментируя вступившие в силу жесткие ограничения по пересечению границы для граждан РФ.

"Я ясно вижу, что белорусский режим также участвует в военных действиях и организует гибридные атаки против Литвы, используя нелегальных мигрантов", - заявила Билотайте. По ее мнению, какая-то реакция на это должна последовать.

На данный момент ограничения для белорусов не такие жесткие, как для россиян, но, судя по заявлению Билотайте, это в любой момент может измениться.

Почему не прекращаются дискуссии по поводу визовых ограничений для белорусов, каковы возможные последствия таких ограничений, и почему, по мнению белорусских аналитиков, не имеет смысл вводить визовые ограничения не для всех белорусов, а только для тех, кто "замешан в злодеяниях внутри страны и атаках на соседние государства", - своим мнением с Delfi поделились белорусские эксперты.

"Визовые ограничения - это как в анекдоте: ищут под фонарем, потому что так легче"

Политики и чиновники во всех демократических странах стремятся ответить на запрос сограждан"ну сделайте что-нибудь", когда появляется информационный повод, требующий реакции.

Но никаких действенных решений, которые прямо завтра изменили бы политическую ситуацию в Беларуси или остановили бы войну России против Украины, не просматривается. И самое простое, и к тому же не требующее никаких финансовых затрат решение, - визовые ограничения. Так аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS, Литва) Вадим Можейко объясняет причину, по которой возникают дискуссии на эту тему.

При этом, отмечает эксперт, не все ее участники задумываются о том, что в отличие от демократических стран, где власть представляет общество, в недемократических странах, - к которым точно относится Беларусь, - решения принимает один человек или группа приближенных к нему людей, а в результате появляются заголовки в СМИ типа "Беларусь поддерживает российскую агрессию".

И не факт, что рядом будет заголовок, отражающий реальность, о которой говорят независимые социологи, - "Три процента белорусов поддерживают ввод армии Беларуси в Украину". И уж точно нелегальную миграцию через Беларусь - в условиях жесткого контроля силовиками всей белорусской территории организуют сами власти.

Любые визовые ограничения для белорусов Вадим Можейко называет эмоциональным решением: "как в анекдоте, когда ищут под фонарём, а не там, где потеряли, потому что так легче".

"Я не представляю никаких положительных последствий визовых ограничений для всех подряд белорусов", - говорит эксперт.

Решение об ужесточении визовых ограничений для всех белорусов, по мнению Вадима Можейко, "нерационально: оно никоим образом не поспособствуют переменам в Беларуси, а только создаст проблемы как раз для проевропейски настроенных белорусов".

Кроме того, полагает Можейко, такое решение было бы серьезным ударом по политической силе, представляющей сегодня большинство белорусов, - по Офису Светланы Тихановской. И уж точно визовые ограничения для белорусов никак не повлияют на режим Лукашенко, способствующий нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу.

"Я не могу представить никаких положительных последствий этого решения, поэтому я уверен, что Офис Тихановской приложит все усилия, чтобы такое решение никогда не было принято в Литве", - отмечает Вадим Можейко.

По его словам, закрыться от белорусов визовыми ограничениями "было бы страусиной политикой, попыткой спрятать голову в прибрежный балтийский песок, просто закрыть глаза, как будто Беларуси нет, но она есть, как есть и белорусы в Литве с их проблемами". "Я все же думаю, что в Литве не примут решение ужесточить визовые ограничения для белорусов", - резюмирует Вадим Можейко.

"Вводить ограничения для белорусов в условиях прессинга со стороны и режима Лукашенко, и России – кощунство"

Гораздо более жестко решения по любым визовым ограничениям для белорусов, – и не только в Литве, а в Евросоюзе в целом, - комментирует Павел Усов, доктор политических наук, руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава).

"Крайне ошибочно было бы ужесточать визовые запреты для белорусов в ответ на провокации со стороны Лукашенко и его окружения», полагает Усов. По его мнению, это тем более «совершенно неправильно сейчас, когда белорусское общество находится под двойным прессингом, - со стороны и России, и белорусского режима".

Павел Усов констатирует, что "репрессии в Беларуси не утихают с 2020 года, террор не ослабляется, а, наоборот, расширяется и усиливается, о чем, в частности, свидетельствует и публикация законопроекта о лишении белорусов гражданства своей страны".

Аналитик напоминает, что буквально на днях Лукашенко публично заявил, что "свядомые – это враги", то есть не просто оппозиция, и их надо уничтожать". ("Свядомыми" и "беглыми" с уничижительной интонацией Лукашенко называет национально-ориентированных белорусов и тех, кто вынужденно уехал из Беларуси.)

Еще более гнетущей, отмечает Усов, ситуация в Беларуси стала после объявления в России мобилизации, - "Путин втягивает Лукашенко в войну". Вводить в таких условиях какие бы то ни было визовые ограничения для белорусов, по мнению Павла Усова, - "мало того, что кощунственно, это — преступно".

"Для белорусов должны быть созданы зелёные коридоры в ЕС, а визовый бан - только для ответственных за злодеяния внутри страны и провокации в отношении соседних"

В сложившихся обстоятельствах, с учётом того, что большинство белорусов не поддерживает агрессию России в отношении Украины, для белорусов, по мнению Павла Усова, должны быть созданы зелёные коридоры для быстрого и даже безвизового выезда с территории Беларуси, особенно для тех белорусских граждан, которым угрожают репрессии и кто может быть призван в армию.

"Может быть, это и выглядит иллюзорно, но нет ничего невозможного. Идет война, и военный билет и повестка в военкомат точно должны стать грин-картой для белорусов, чтобы выехать в Литву, Польшу и другие страны Европейского союза", - говорит Усов. И добавляет, что, кроме всего прочего, такое решение будет психологической и моральной поддержкой для всех белорусов.

Но сейчас речь идёт не только о поддержке белорусов, поясняет политолог, но о спасении их жизней, потому что нельзя исключать объявления мобилизации в Беларуси после референдумов на захваченных Россией территориях Украины.

"Я считаю, что ни о каком ужесточении визовых запретов для всех белорусов речи идти не может", - говорит Павел Усов. И подчеркивает, что есть все возможности составить список из нескольких сотен белорусских граждан, для которых "можно вводить хоть пожизненный запрет на въезд в ЕС".

В их числе, по его мнению, должны быть представители высшей бюрократии, номенклатуры, силовых структур, судебных органов, весь директорский корпус, - начиная от школ и университетов и заканчивая государственными предприятиями, а также провластных квази-общественных организаций типа "Белой Руси" или БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи).

Визовые ограничения, уверен Усов, должны действовать "исключительно в отношении ответственных за злодеяния внутри Беларуси, в том числе за организацию подлогов на выборах и репрессии, а также за организацию провокаций в отношении Польши, Литвы, Латвии. И не надо их смешивать с остальными гражданами Беларуси".

На территории Литвы, Польши и других стран ЕС, напоминает Павел Усов, сегодня достаточно представителей правозащитных и общественных организаций, которые вынужденно покинули Беларусь, но они вели и продолжают вести мониторинг ситуации, и именно они в состоянии помочь составить списки тех, на кого должны распространяться визовые запреты.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda © DELFI / Julius Kalinskas

Что можно сделать прямо сейчас?

В идеале - сделать безвиз для белорусов было бы самым рациональным и не угрожающим никакими страшными последствиями для ЕС решением, уверен Павел Усов. Он убежден, об этом необходимо говорить с высоких трибун авторитетных международных организаций и институций, чтобы достучаться до европейской бюрократии.

Любые рассуждения о том, что межгосударственные соглашения должны быть двусторонними, в случае Беларуси, бессмысленны, так как Евросоюз не признал результат прошедших в 2020 году президентских выборов и не считает белорусский режим легитимным. То есть решение о безвизе может быть односторонним, полагает Павел Усов.

Он допускает, что эта тема обсуждается кулуарно, но убежден, что "надо жёстко ставить вопрос: мы не можем сейчас ничего сделать в Беларуси, ну давайте сделаем для белорусов, большинство из которых не поддерживает нынешний режим и оказывается наказанным из-за решений Лукашенко, которого оно не выбирало".

Демократического лидера Беларуси Светлану Тихановскую принимают в Европе на высоком уровне, и именно Тихановской, убежден Павел Усов, стоит добиваться безвиза для белорусов.

Аналитик напоминает, что после введения безвиза для украинцев в Европу "выехало меньше двух миллионов, и это из страны с более, чем 40-миллионным населением, и нет оснований полагать, что Европу захлестнет волна из Беларуси в случае введения безвиза".

Павел Усов полагает, что "если сложно принять решение о безвизе для белорусов быстро, то в сегодняшних условиях логично сделать визы для белорусов хотя бы бесплатными и доступными".

Даже по действующим на сегодняшний день правилам получить визы в Беларуси крайне проблематично технически, так как помимо ряда ограничений, важно и то, что персонал дипломатических представительств сильно сократили, и консульские работники технически не в состоянии принимать документы от всех желающих, напоминает Павел Усов.

Он констатирует, что "люди в Беларуси находятся в нервном ожидании в нервном напряжении". И в такой ситуации, Павел Усов считает "необходимым разрабатывать механизмы для безвизового перехода через границу или, как вариант, организовать выдачу временных виз на территории Польши, Литвы при пересечении границы с последующим, например, утверждением или продлением этих виз в соответствующих учреждениях".

Любые визовые ограничения для всех подряд белорусов означают изоляцию белорусского общества и превращение его в объект манипуляции режимом Лукашенко и кремлевскими стратегами, резюмирует Павел Усов.