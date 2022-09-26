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"Под двойным прессингом - и режима Лукашенко, и России - оказалось большинство белорусов, и они нуждаются в поддержке и позитивных сигналах". "Визовые ограничения не способствуют переменам в Беларуси и никак не влияют на организованную властями нелегальную миграцию". Об этом в интервью Delfi говорят белорусские эксперты.
Безвиз для белорусов, или ужесточение визовых ограничений: каким путем пойдет Литва и ЕС?

Не планируется ли распространить на граждан Беларуси те же ограничения, что введены для россиян?

"Белорусский режим дает поводы для обсуждения этого вопроса, и идут дискуссии", - так на вопрос журналистов ответила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в понедельник, 19 сентября, во время визита на КПП в Лаворишкес, комментируя вступившие в силу жесткие ограничения по пересечению границы для граждан РФ.

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"Я ясно вижу, что белорусский режим также участвует в военных действиях и организует гибридные атаки против Литвы, используя нелегальных мигрантов", - заявила Билотайте. По ее мнению, какая-то реакция на это должна последовать.

На данный момент ограничения для белорусов не такие жесткие, как для россиян, но, судя по заявлению Билотайте, это в любой момент может измениться.

Почему не прекращаются дискуссии по поводу визовых ограничений для белорусов, каковы возможные последствия таких ограничений, и почему, по мнению белорусских аналитиков, не имеет смысл вводить визовые ограничения не для всех белорусов, а только для тех, кто "замешан в злодеяниях внутри страны и атаках на соседние государства", - своим мнением с Delfi поделились белорусские эксперты.

Вадим Можейко
Вадим Можейко
© DELFI / Karolina Pansevič

"Визовые ограничения - это как в анекдоте: ищут под фонарем, потому что так легче"

Политики и чиновники во всех демократических странах стремятся ответить на запрос сограждан"ну сделайте что-нибудь", когда появляется информационный повод, требующий реакции.

Но никаких действенных решений, которые прямо завтра изменили бы политическую ситуацию в Беларуси или остановили бы войну России против Украины, не просматривается. И самое простое, и к тому же не требующее никаких финансовых затрат решение, - визовые ограничения. Так аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS, Литва) Вадим Можейко объясняет причину, по которой возникают дискуссии на эту тему.

При этом, отмечает эксперт, не все ее участники задумываются о том, что в отличие от демократических стран, где власть представляет общество, в недемократических странах, - к которым точно относится Беларусь, - решения принимает один человек или группа приближенных к нему людей, а в результате появляются заголовки в СМИ типа "Беларусь поддерживает российскую агрессию".

И не факт, что рядом будет заголовок, отражающий реальность, о которой говорят независимые социологи, - "Три процента белорусов поддерживают ввод армии Беларуси в Украину". И уж точно нелегальную миграцию через Беларусь - в условиях жесткого контроля силовиками всей белорусской территории организуют сами власти.

Любые визовые ограничения для белорусов Вадим Можейко называет эмоциональным решением: "как в анекдоте, когда ищут под фонарём, а не там, где потеряли, потому что так легче".

"Я не представляю никаких положительных последствий визовых ограничений для всех подряд белорусов", - говорит эксперт.

Решение об ужесточении визовых ограничений для всех белорусов, по мнению Вадима Можейко, "нерационально: оно никоим образом не поспособствуют переменам в Беларуси, а только создаст проблемы как раз для проевропейски настроенных белорусов".

Кроме того, полагает Можейко, такое решение было бы серьезным ударом по политической силе, представляющей сегодня большинство белорусов, - по Офису Светланы Тихановской. И уж точно визовые ограничения для белорусов никак не повлияют на режим Лукашенко, способствующий нелегальной миграции через белорусско-литовскую границу.

"Я не могу представить никаких положительных последствий этого решения, поэтому я уверен, что Офис Тихановской приложит все усилия, чтобы такое решение никогда не было принято в Литве", - отмечает Вадим Можейко.

По его словам, закрыться от белорусов визовыми ограничениями "было бы страусиной политикой, попыткой спрятать голову в прибрежный балтийский песок, просто закрыть глаза, как будто Беларуси нет, но она есть, как есть и белорусы в Литве с их проблемами". "Я все же думаю, что в Литве не примут решение ужесточить визовые ограничения для белорусов", - резюмирует Вадим Можейко.

"Вводить ограничения для белорусов в условиях прессинга со стороны и режима Лукашенко, и России – кощунство"

Гораздо более жестко решения по любым визовым ограничениям для белорусов, – и не только в Литве, а в Евросоюзе в целом, - комментирует Павел Усов, доктор политических наук, руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава).

"Крайне ошибочно было бы ужесточать визовые запреты для белорусов в ответ на провокации со стороны Лукашенко и его окружения», полагает Усов. По его мнению, это тем более «совершенно неправильно сейчас, когда белорусское общество находится под двойным прессингом, - со стороны и России, и белорусского режима".

Безвиз для белорусов, или ужесточение визовых ограничений: каким путем пойдет Литва и ЕС?
© DELFI

Павел Усов констатирует, что "репрессии в Беларуси не утихают с 2020 года, террор не ослабляется, а, наоборот, расширяется и усиливается, о чем, в частности, свидетельствует и публикация законопроекта о лишении белорусов гражданства своей страны".

Аналитик напоминает, что буквально на днях Лукашенко публично заявил, что "свядомые – это враги", то есть не просто оппозиция, и их надо уничтожать". ("Свядомыми" и "беглыми" с уничижительной интонацией Лукашенко называет национально-ориентированных белорусов и тех, кто вынужденно уехал из Беларуси.)

Еще более гнетущей, отмечает Усов, ситуация в Беларуси стала после объявления в России мобилизации, - "Путин втягивает Лукашенко в войну". Вводить в таких условиях какие бы то ни было визовые ограничения для белорусов, по мнению Павла Усова, - "мало того, что кощунственно, это — преступно".

"Для белорусов должны быть созданы зелёные коридоры в ЕС, а визовый бан - только для ответственных за злодеяния внутри страны и провокации в отношении соседних"

В сложившихся обстоятельствах, с учётом того, что большинство белорусов не поддерживает агрессию России в отношении Украины, для белорусов, по мнению Павла Усова, должны быть созданы зелёные коридоры для быстрого и даже безвизового выезда с территории Беларуси, особенно для тех белорусских граждан, которым угрожают репрессии и кто может быть призван в армию.

"Может быть, это и выглядит иллюзорно, но нет ничего невозможного. Идет война, и военный билет и повестка в военкомат точно должны стать грин-картой для белорусов, чтобы выехать в Литву, Польшу и другие страны Европейского союза", - говорит Усов. И добавляет, что, кроме всего прочего, такое решение будет психологической и моральной поддержкой для всех белорусов.

Но сейчас речь идёт не только о поддержке белорусов, поясняет политолог, но о спасении их жизней, потому что нельзя исключать объявления мобилизации в Беларуси после референдумов на захваченных Россией территориях Украины.

"Я считаю, что ни о каком ужесточении визовых запретов для всех белорусов речи идти не может", - говорит Павел Усов. И подчеркивает, что есть все возможности составить список из нескольких сотен белорусских граждан, для которых "можно вводить хоть пожизненный запрет на въезд в ЕС".

В их числе, по его мнению, должны быть представители высшей бюрократии, номенклатуры, силовых структур, судебных органов, весь директорский корпус, - начиная от школ и университетов и заканчивая государственными предприятиями, а также провластных квази-общественных организаций типа "Белой Руси" или БРСМ (Белорусский республиканский союз молодежи).

Визовые ограничения, уверен Усов, должны действовать "исключительно в отношении ответственных за злодеяния внутри Беларуси, в том числе за организацию подлогов на выборах и репрессии, а также за организацию провокаций в отношении Польши, Литвы, Латвии. И не надо их смешивать с остальными гражданами Беларуси".

На территории Литвы, Польши и других стран ЕС, напоминает Павел Усов, сегодня достаточно представителей правозащитных и общественных организаций, которые вынужденно покинули Беларусь, но они вели и продолжают вести мониторинг ситуации, и именно они в состоянии помочь составить списки тех, на кого должны распространяться визовые запреты.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinės, Gintaro Žagunio užkarda
© DELFI / Julius Kalinskas

Что можно сделать прямо сейчас?

В идеале - сделать безвиз для белорусов было бы самым рациональным и не угрожающим никакими страшными последствиями для ЕС решением, уверен Павел Усов. Он убежден, об этом необходимо говорить с высоких трибун авторитетных международных организаций и институций, чтобы достучаться до европейской бюрократии.

Любые рассуждения о том, что межгосударственные соглашения должны быть двусторонними, в случае Беларуси, бессмысленны, так как Евросоюз не признал результат прошедших в 2020 году президентских выборов и не считает белорусский режим легитимным. То есть решение о безвизе может быть односторонним, полагает Павел Усов.

Он допускает, что эта тема обсуждается кулуарно, но убежден, что "надо жёстко ставить вопрос: мы не можем сейчас ничего сделать в Беларуси, ну давайте сделаем для белорусов, большинство из которых не поддерживает нынешний режим и оказывается наказанным из-за решений Лукашенко, которого оно не выбирало".

Демократического лидера Беларуси Светлану Тихановскую принимают в Европе на высоком уровне, и именно Тихановской, убежден Павел Усов, стоит добиваться безвиза для белорусов.

Аналитик напоминает, что после введения безвиза для украинцев в Европу "выехало меньше двух миллионов, и это из страны с более, чем 40-миллионным населением, и нет оснований полагать, что Европу захлестнет волна из Беларуси в случае введения безвиза".

Павел Усов полагает, что "если сложно принять решение о безвизе для белорусов быстро, то в сегодняшних условиях логично сделать визы для белорусов хотя бы бесплатными и доступными".

Даже по действующим на сегодняшний день правилам получить визы в Беларуси крайне проблематично технически, так как помимо ряда ограничений, важно и то, что персонал дипломатических представительств сильно сократили, и консульские работники технически не в состоянии принимать документы от всех желающих, напоминает Павел Усов.

Он констатирует, что "люди в Беларуси находятся в нервном ожидании в нервном напряжении". И в такой ситуации, Павел Усов считает "необходимым разрабатывать механизмы для безвизового перехода через границу или, как вариант, организовать выдачу временных виз на территории Польши, Литвы при пересечении границы с последующим, например, утверждением или продлением этих виз в соответствующих учреждениях".

Любые визовые ограничения для всех подряд белорусов означают изоляцию белорусского общества и превращение его в объект манипуляции режимом Лукашенко и кремлевскими стратегами, резюмирует Павел Усов.

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