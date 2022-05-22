Безработных ждут перемены: при новой системе некоторые останутся без пособий

Представители бизнеса, с которыми говорили журналисты LNK, сказали, что сейчас им будет сложно найти работников. В заведениях общепита не хватает и официантов, и поваров, и посудомоек.

"Потока нет, мы вынуждены нанимать иностранцев, поскольку через Службу занятости кандидатов находим очень мало", – сказала представитель одной компании.

Компания, занимающаяся производством мебели, получила через Службу занятости 60 кандидатов, но остались только 15, рассказала представитель Kauno baldai Симона Коровкене.

Немотивированных безработных ждут тяжелые времена.

"Эта привилегия должна стоить, не могут все госучреждения работать для того, чтобы люди, не желающие работать легально, заключать соглашение с работодателем, платить налоги, могли пользоваться деньгами других налогоплательщиков", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Парламент на этой неделе одобрил реформу Службы занятости. Благодаря новой системе станет меньше симулянтов, больше внимания будут уделять тем, кто на самом деле ищет работу. В системе могут участвовать все жители. Они могут сообщать о нелегально работающих безработных. Раньше такие нелегалы могли попасться несколько раз, сейчас достаточно одного. Злоупотребляющих системой будут лишать статуса безработного.

"Статуса безработного будут лишать те, кто работает нелегально или в течение 12 месяцев без веского основания откажется от подходящего предложений, что означает, что человек в работе не нуждается", – сказала глава Соцмина Моника Навицкене.

Такие люди лишатся социальных гарантий, включая бесплатных медицинских услуг, если не будут сами платить налог на здравоохранение. Парламентская оппозиция считает, что злоупотребляющие статусом безработных регистрируются в Службе занятости не ради бесплатной медицинской помощи.

"Можно провести исследование, и узнать, сколько из них ходят к врачам, думаю, это будут единицы", – сказал соцдем Альгирдас Сисас.

В Литве около 50 000 людей, которые давно ищут работу. Многие боятся коллекторов, у других есть болезни зависимости, еще часть живет слишком далеко от потенциального места работы. Таким людям предоставят статус лиц, которые готовятся к участию в рынке труда. Ими будут заниматься социальные отделы муниципалитетов, их будут учить финансовой грамотности, лечить от зависимостей. Они будут получать пособия и бесплатную помощь врачей.

"Им будут предлагать не работу, а социальные услуги для решения существующих проблем, конечно, если человек будет отказываться от услуг, мы ничего не будем с ним делать. Долгосрочную безработицу мы полностью не уничтожим", – сказал депутат Миндаугас Линге.

Представители работодателей считают, что 12 месяцев - слишком долгий срок.

"Если его уменьшат до 6 месяцев, мы лучше выявим проблематику, а сейчас все затянется", – сказал представитель работодателей Данас Арлаускас.

Согласно новому порядку, первые 9 месяцев человеку будут предлагать работу не только в рамках его квалификации, но и с такой же зарплатой, какая у него была.

"Через 9 месяцев человек должен будет согласиться с иными условиями. Это может уже быть работа за меньшую зарплату", – сказала глава Службы занятости Инга Балнаносене.

Служба занятости сообщает, что с 1 апреля 2022 года в Литве было почти 170 000 человек. Новые правила вступают в силу с июля.