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Известного литовского гонщика Бенедиктаса Ванагаса подозревают в насилии над подругой. В полицию обратилась 34-летняя пострадавшая. Полиция намерена допросить Ванагаса.
Asociatyvus montažas: Benediktas Vanagas, policija
Asociatyvus montažas: Benediktas Vanagas, policija
© DELFI

Вильнюсская полиция информировала Delfi, что сообщение о насилии поступило 28 июня, в 21.10 ч. Звонившая сказала, что 30 минут назад была избита ее подруга. Требовалась помощь врачей и полиции в Пашилайчай на ул. Григалаукё. На месте происшествия выяснилось, что мужчина ударил женщину ногой по голове и ушел.

Врачи скорой увезли пострадавшую в больницу. По словам полицейских, подозреваемый не был задержан.

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Пострадавшая написала заявление по факту нанесения физической боли. Расследование проводит полиция 6-го комиссариата.

Пострадавшая заявила, что Ванагас ударил ее ногой по лицу, таскал за волосы, пишет портал lrytas.lt.

"Бенедиктас ударил меня за то, что я не выполняла его пожелания. После удара меня стало тошнить. В правой части лица до сих пор чувствуется онемение, заложено ухо", – рассказала молодая женщина.

Сообщается, что она дружит с Ванагасом 6 лет. По словам пострадавшей, на протяжении всего этого времени она постоянно сталкивается с вспышками ревности, злобы, но до сих пор физического насилия не было.

Сам Ванагас изложил свою позицию в фейсбуке. Он категорически отрицает факт насилия. В коротком комментарии Ванагас извинился и прибавил, что ему очень жаль, если появившаяся в публичном пространстве информация о насилии у кого-то вызвала разочарование.

В конце оставленной записи он поблагодарил за понимание.

Ванагас – один из универсальных гонщиков в странах Балтии, который добился высоких результатах и в ралли, и в кольцевых автогонках, и в ралли-марафонах и в гонках по бездорожью. Чаще всего он участвует в Дакаре. Своего лучшего результата в Дагаре Ванагас добился в 2019 году, заняв 11 место, самое высокое в истории Литвы.

В 2008 г. Ванагас был избран президентом Литовского автоклуба. В 2011 г. спортсмен был награжден одой из самых почетных наград Вильнюса - Св. Христофора. В 2014 г. был награжден наградой Департамента физкультуры и спорта "За заслуги перед литовским спортом".

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