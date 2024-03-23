Белорусский писатель: осознание белорусами и литовцами общей истории — мощное оружие против "русского мира"

“Осознание этой истории — это мощное оружие в литовском и белорусском противостоянии агрессивной идеологии “русского мира”, — отметил он. — Эта идеология стремится переубедить белорусов, как и украинцев, что они не являются отдельной нацией, что это часть “общероссийской нации”. И вот наше наследие, наша история европейская мощно этому противостоит”.
Орлов заявил, что “очень благодарен Литве за то, что она дала гостеприимный приют тысячам и тысячам белорусов, которые в это драматичное для <…> новейшей истории время вынуждены были покинуть свою родину”.
“Я давно — со студенческих лет — люблю Литву, — подчеркнул писатель. — Меня переводили много на литовский язык. Я горжусь тем, что сотрудничал и продолжаю сотрудничать с литовскими поэтами, историками”.
Обращение к Литве и литовцам прозвучало из уст Орлова на фоне ситуации, когда творческая встреча была под угрозой срыва.
Местный блогер Жильвинас Свитоюс в социальных сетях назвал белорусского писателя "главным идеологом литвинизма", возмутился поездками Орлова по городам Литвы и обратил внимание на предстоящую встречу в Вильнюсе. Под сообщением появились угрожающие комментарии. Центр белорусской культуры и сообщества, где изначально должно было пройти мероприятие, отменил его, признав, что не может гарантировать безопасность писателя. Инициативу перехватил фонд "Дапамога" ("Помощь"), который организовал встречу в другом месте.
В обозначенное время на встречу 22 марта пришли Свитоюс и ряд критически настроенных в отношении Орлова литовцев. Глава “Дапамогі” Наталия Колегова призвала всех гостей провести вечер без провокаций.
Доцент Университета Витовта Великого (Каунас), директор Института Великого княжества Литовского Рустис Камунтавичюс на открытии признался, что ему "неуютно, что такие вещи творятся в Литве", когда приходится "переносить из одного места в другое встречу с таким легендарным автором".
"То, что раньше было одной из интерпретаций, [когда] всем было очень интересно, как белорусы смотрят [на историю], сейчас почему-то стало большой проблемой в Литве. Но я думаю, что мы из этого выйдем, потому что я не один, кто так думает. Надеюсь, что у нас будет больше таких встреч, что между нашими народами все будет хорошо. Я этого ожидаю. И мне как литовцу очень важно, чтобы между нами все было хорошо", — сказал он.