Анатолий Лебедько, представитель Светланы Тихановской по конституционной реформе и работе с парламентским сообществом, заявил, что поддержку Конституции будут искать в так называемой Венецианской комиссии, консультативном органе Совета Европы (ЕС) по вопросам конституционализма.

"У нас есть проект новой Конституции. Это был долгий путь, сейчас для нас крайне важно получить заключение Венецианской комиссии. Мы не можем подойти к этой структуре напрямую, поэтому рассчитываем на поддержку Парламентской ассамблеи. Такое сотрудничество было бы очень важно для нас, особенно в ситуации, когда Лукашенко готовит свой референдум как военную спецоперацию", - сказал А. Лебедько на пресс-конференции в Сейме Литвы во вторник.

Он отметил, что в преддверии референдума количество назначений лиц, близких к минскому режиму, на руководящие должности, такие как министры юстиции и вице-президенты Академии наук, увеличилось.

"Первой задачей министра юстиции является, наверное, очищение этого политического поля от оппозиционных партий - это единственное место, которое еще не зачищено в Беларуси. И, конечно, будет очень своеобразная правовая база для референдума", - сказал он.

По его словам, подготовленный оппозицией проект является важным противовесом официальному минскому референдуму по Конституции, цель которого - установить легитимность нынешней власти и еще больше ограничить права граждан.

Ольга Ковалькова, пресс-секретарь Координационного совета С. Тахановской, заявила, что давление оппозиции было направлено против режима, но она открыта для "простых людей".

"Поэтому здесь также нужны просветительские программы, стипендии для белорусских студентов, упрощенный или безвизовый режим, чтобы люди в Беларуси могли почувствовать поддержку Евросоюза. Это было бы сильным политическим шагом для Беларуси", - сказала она.

О. Ковалькова подчеркнула, что обсуждаемое минским режимом лишение гражданства лиц, покинувших Беларусь и высказавшихся против режима, также следует рассматривать как нарушение прав человека, поскольку Конституция гарантирует право граждан на мнение.

А. Лебедько подчеркнул и необходимость реакции со стороны международного сообщества на "серию акций", организуемых белорусскими властями против сотен тысяч собственных граждан.

Политические волнения в Беларуси продолжаются после спорных президентских выборов в августе прошлого года, которые спровоцировали исторические демонстрации против правления Лукашенко, длящегося уже почти три десятилетия.

Правоохранительные органы применяли насилие против демонстрантов, в результате чего было задержано более 35 тыс. человек, ключевые деятели оппозиции были заключены в тюрьмы или вынуждены покинуть страну, независимые СМИ подверглись обыскам, а их журналисты были арестованы.

Евросоюз ввел санкции в отношении отдельных белорусских чиновников, а затем ввел секторальные санкции в отношении Беларуси, включая торговлю калийными удобрениями. Параллельно с этим ужесточили санкции против Беларуси США, Великобритания и Канада.