Белорусская активистка Карач обжаловала решение Департамента миграции Литвы

"Да, жалоба подана. Мы обратились в Вильнюсский окружной административный суд", – сказал адвокат Карач Ритис Саткаускас.

По его словам, суд должен рассмотреть жалобу в течение двух месяцев.

На прошлой неделе ДМ отказал Карач в предоставлении политического убежища. Сама Карач сказала, что Литва отказала ей в убежище по абсурдным причинам – например, она в 2021 году брала интервью у основателя ЛДПР Владимира Жириновского, а также участвовала в конференциях в России, в том числе организованных Еврокомиссией.

По данным источников Delfi, Карач сотрудничала со спецслужбами враждебных стран. Карач сказала Delfi, что это неправда.

По сведениям BNS, Карач сотрудничала с российской разведкой, в 2015-2019 гг в России она встречалась с ее сотрудниками, передавала им информацию о представителя белорусского режима и оппозиции и их деятельности.