Беларусь запретила импорт из Литвы, но автобусы оттуда приезжают: предлагается ввести лимит

Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Литвы Гедрюс Мишутис заметил, что в 2023 году в Литву приехали 24 285 автобусов и микроавтобусов с белорусскими номерами.

Беларусь ввела запрет на импорт из Литвы, но сами белорусы по-прежнему приезжают сюда на автобусах и покупают определенные товары. В выходные у магазина Ikea в Вильнюсе стояло несколько автобусов из Беларуси .

Тогда литовские перевозчики сказали, что запрет будут пытаться обойти путем ввоза этих товаров через другие страны. В результате увеличатся расходы на перевозку, но экономика Литвы не пострадает. Несмотря на то, что некоторые товар запрещено ввозить из Литвы в Беларусь, отмечается, что этот запрет не распространяется на товары, которые везут для личного пользования, а также на те, которые Беларусь сама везет из Литвы в большом количестве - это нетканые материалы и пластик.

Недавно Беларусь объявила о запрете на импорт ряда товаров из Литвы .

"В январе 2337, в феврале – 1992, в марте (до 18 включительно) – 742. Согласно прогнозам, в марте количество будет ниже", – представил Мишутис статистику.

По его словам, в последнее время в числе приезжих может быть меньше людей, приезжающих за покупками.

"Сейчас чаще приезжают те, кто едет на заработки в страны ЕС, включая тех, кто едет в Вильнюсский аэропорт на рейсы за границу", – сказал Мишутис.

Вице-президент Вильнюсской торгово-промышленно-ремесленной палаты Кястутис Черняцкас согласился с тем, что такой обход санкций белорусами кажется странным.

"Сейчас между Литвой и Беларусью наблюдается определенное политическое напряжение, оно отражается и в экономике. Запрещен экспорт определенных товаров из Литвы в Беларусь.