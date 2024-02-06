Банкомат проглотил деньги: что делать, чтобы не остаться ни с чем

"Банкомат проглотил немалую сумму. После жалобы был получен ответ, что после инкассации эти деньги не нашли. Выход один – обращение в суд", – жаловалась в соцсети одна женщина.
Юрист Центробанка Литвы Лауринас Жижис сказал, что подобные жалобы редки - бывает всего несколько за год.
"Эти жалобы похожие, т.е. клиенты через банкомат вносили деньги на счет, обычно это большие суммы, и не всю сумму зачислили на счет", – сказал он.
По его словам, практика рассмотрения таких жалоб показывает, что жалобы на неисправную работу банкомата подтверждаются редко. Весь процесс - внесение денег, их пересчитывание, закрытие ниши и т.д. четко фиксируется в журнале банкомата.
"Конечно же, иногда банкоматы, как и другая техника, дают сбой", – согласился Жижис.
Ему вторила и представитель Литовской ассоциации банков Айсте Веберайте. Она заверила, что в банкоматах установлены технологии, видеокамеры, используется специальная методика, поэтому "затеряться" деньгам непросто, а если они застревают, то их находят инкассаторы.
"Иногда деньги в банкомате бывают "задержаны", тогда нужна дополнительная экспертиза, чтобы проверить их (речь идет о подозрении на фальшивые купюры)", – сказала Веберайте.
Если банкомат вышел из строя во время внесения наличных, например, отдал банковскую карту, не показав ничего на экране, "съел" деньги, на счету оказалась меньшая сумма, чем внес клиент, то ЦБ рекомендует немедленно обращаться в банк и информировать его.
"Банк, который выдал карту, может проверить записи деятельности банкомата, если выявит несоответствия, то деньги на счет вернут.
Перед тем как внести деньги на счет через банкомат, внимательно пересчитайте их. Старайтесь сразу не класть большое количество купюр, это поможет избежать ошибки.
Если клиент убежден, что положил больше денег, чем отразилось на его счету, а банк отказывается это признать, то клиент должен обращаться в ЦБ, рассматривающий подобные споры между клиентами и банками", – сказал Жижис.