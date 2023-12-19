Архитектор – о достоинствах и недостатках Вильнюса: специалисты из других стран Балтии с завистью смотрят на нашу столицу

– Начнем с вашей темы "Успех ходит там, где ходят люди", что имеется в виду?
– Суть хорошего архитектурного проекта - ровная улица, первый этаж. Известный итальянский архитектор Джамбаттиста Нолли в XVIII в. первый нарисовал карту Рима, на которую нанес все пространства: храмы, рынки, площади и т.д. Это была инновация в то время. Люди стали разделять пространства на публичное и частное. Если взять реалии нашего времени, эпоху модернизма, наши микрорайоны, мы увидим, что их строили иначе, по принципу открытого плана. Например, Пашилайчай. Вокруг дома, внутри пространство для жителей. Но это и не парк и не частный двор. Как бы пространство для всех, но в то же время для никого. Если взять площадь в Старом городе, увидим, что там ситуация иная. Заходишь на площадь, с нее через арку попадаешь во двор, который принадлежит жителям комплекса, далее подъезд - место для близких соседей, и тогда уже попадаешь в свою квартиру, она только твоя. Городские пространства должны строиться по такому принципу.
– Легко говорить о новых пространствах, но Пашилайчай с лица земли не сотрешь. Можно ли как-то исправить ситуацию в построенных в советское время районах?
– Да. Сносить и строить заново - это утопия. Надо выкупить все квартиры, снести и т.д., так можно конвертировать разве что территории фабрик, но и это не устойчиво. Поэтому надо использовать то, что есть и приспособить к имеющемуся контексту. Я хочу упомянуть упущенную возможность реновации домов. Во время реновации только утепляли фасады, но ведь можно было взглянуть шире и улучшить качество жизни людей. Например, увеличить первый этаж, опустив его до уровня земли, использовать крыши, сделать на них террасы. Возможности есть, ими надо пользоваться. Я верю, что благодаря архитектуре в будущем людям будет легче адаптировать пространство. Например, несмотря на то, что наш Старый город включен в список наследия ЮНЕСКО и находится под охраной, он меняется, он динамичен, а районы, которые можно менять, остаются статичными.
– Вернемся к вашей теме. Люди не только ходят, многие ездят, как архитектура может сделать движение устойчивее?
– Наши города кардинально уже не изменишь. Были в истории случаи, когда дома передвигали, но это была плохая идея. Значит, расстояние между домами у нас ограничено, есть там публичное пространство, к нему надо относиться как к гостиной в доме, где все собираются, общаются, вместе проводят время. Есть ли такое в городе? А может, это публичное место - всего лишь транзитная площадка, по которой мы проезжаем, на нашем внедорожнике? Возникает вопрос, что там можно делать? В таком публичном месте должен быть и проезд, но должно быть и право выбора, как ты хочешь передвигаться. С советских времен улицы нашего Старого города широкие, а для тротуаров выделено несколько десятков сантиметров (например, улица Пилимо). Сейчас, когда идет снег, видно, какая часть используется, а какая – нет. Есть много таких мест, где люди не ходят, автомобили не ездят. В таких местах мало места между зданиями, а нам хочется, чтобы там вместилось все, и город был красивым. Можно проектировать так, только к каждой ситуации нужен индивидуальный подход.
– Какова практика других стран?
– Могу привести в пример Амстердам, который 50 лет назад был совершенно иным. Там было много транспорта, проблем с парковкой и т.д. В 1970 году произошли большие беспорядки. Автомобили сбили нескольких детей, это заставило ввести перемены и вытеснить машины из центра города. Сейчас мы говорим об Амстердаме, как о зеленом городе, где многие ездят на велосипедах. Похожие процессы были и в Копенгагене. Схожей была судьба и у Валенсии. Люди поняли, что дороги ничего хорошего городу не сулят. Они приняли уникальное решение и либо убрали дороги, либо спрятали их под землю. Вместо большой развязки на дороге устроили парк, соединяющий весь город. Люди стали больше ходить пешком, ездить на велосипеде, появились фонтаны, концертные залы и т.д. Когда мы сейчас говорим об общественных местах в Литве, надо согласиться, что мы опоздали лет на 50, но лучше позже, чем никогда.
– Каким решениям Вильнюс может порадоваться в плане устойчивого движения?
– У нас есть оправдавшие себя решения. Специалисты из других стран Балтии смотрят на Вильнюс с завистью, приезжают, интересуются, мы стали примером того, как можно проектировать улицы. Конечно, в своем отечестве пророком не будешь, но мы идем вперед.
– Что для устойчивого движения может сделать каждый вильнюсец?
– Во-первых, менять свои взгляды. Если все мы будем ездить на автомобилях, будет много машин. Если ты попал в затор, знай, затор - это ты. Чтобы в городе было меньше машин, нужны альтернативы. Может не для тебя, для других. Должны быть удобные остановки, велодорожки, жаль, что в городе нет метро или другого быстрого транспорта. Должен быть выбор удобного способа движения. Пока будет удобно ездить на внедорожнике, ты на нем и будешь ездить, но когда тебе будет удобно ехать на автобусе, читать в нем книгу, провести удаленную встречу, ты будешь ездить на автобусе. Или на велосипеде, поскольку его легче где-то оставить, не надо платить за парковку и т.д. В современном городе должна быть возможность смены вида транспорта в зависимости от потребностей. Жители должны выбирать, что им нравиться, без насилия, когда всех заставляют ездить на велосипедах или все вынуждены садиться за руль автомобиля. Город будущего - такой город, где каждый может выбирать, что удобно ему.