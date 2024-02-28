Анонимный телефон доверия "Содры" — эффективный инструмент

Анонимный телефон доверия создает безопасную среду для информаторов — им не нужно раскрывать свои личные данные или опасаться последствий.
Этот инструмент призван повысить прозрачность общества и улучшить качество услуг государственного сектора.
В 2023 году на анонимную телефонную линию "Содры" граждане отправили 191 сообщение. Большая часть из них — 103 — были связаны с больничными листами, то есть с возможными нарушениями во время болезни.
Некоторые жалобы касались возможного ненадлежащего качества обслуживания клиентов, возможного пропуска сроков принятия решений и других вопросов.
Проверка информации, содержащейся во всех анонимных сообщениях, показала, что 4 сообщения были подтверждены.
Анонимная линия — это не только площадка, где можно сообщить о нарушениях, проблемах и попросить принять меры, но и поделиться важной информацией, которая может помочь улучшить условия работы.
Самое главное, что анонимная линия позволяет людям делиться информацией анонимно, защищая их от возможных последствий.
Как оставить анонимное сообщение?
Позвонить по короткому номеру 1883 или (+370) 5 250 0883:
- нажмите "1" (служба "Содры");
- нажмите "7" (телефон доверия) --> "2" (анонимное сообщение о возможных коррупционных и других неправомерных действиях со стороны сотрудников Содры);
- оставьте голосовое сообщение после сигнала.
Написать в компанию "Содра" по адресу antikorupcija@sodra.lt.
Все эти способы конфиденциальны: сообщения анонимны, личность звонящего или пишущего не устанавливается, никакая личная информация или данные не запрашиваются.
В будущем планируется создать раздел анонимных сообщений на сайте Содры. Там, заполнив онлайн-форму, можно будет сообщать информацию о возможных нарушениях со стороны жителей или сотрудников.