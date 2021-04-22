"Новый штамм привлек наше внимание тем, что у него есть белковая мутация E484K S и другие мутации", – писал в фейсбуке новый член совета экспертов ученый Гетерборгского центра биологического разнообразия Гитис Дудас.

Штам назвали – B.1.620.

"Этот штамм вызывает беспокойство у меня и у моих коллег, но пока о нем известно немного, знаем лишь, что B.1.620, скорее всего, как и B.1.351 и другие пока еще не обнаруженные в Литве мутации, успешнее могут обходить иммунный барьер переболевших коронавирусом без мутации E484K и привитых. Хочу подчеркнуть, что это означает большую вероятность повторного заражения или заражения привитых людей, но ничего не говорит о том, как эти люди болеют. Мы ничего не можем сказать и о скорости распространения или течении болезни, если ею человек заразился в первый раз. У нас довольно долго не будет такой информации, поскольку мы первая в мире страна, сознательно борющаяся с этим штаммом", – сказал Дудас.

Ученые нашли в базе данных геномов SARS-CoV-2 GISAID и другие геномы этого штамма. "Небольшое их количество было обнаружено в Англии, Франции, Германии, Бельгии, Швейцарии, Испании и США. Такие данные вызвали у меня подозрение, что этот штамм не циркулирует в Европе, а просто часто "забредает" сюда", – сказал Дудас, заметив, что согласно базе данных, 4 человек с этим штаммом вернулись из Камеруна.

"Правда, местные случаи передачи этого штамма мы видим в Бельгии, Франции и Германии, поэтому этот штамм может стать эндемической проблемой Европы", – писал ученый.

По имеющимся у него данным, в Литву штамм B.1.620 попал дважды, и оба раза из Европы.

"Один случай сразу же был выявлен, этот человек никого не заразил, а второй стал причиной заражений в Аникщяй", – рассказал Дудас.

Он поделился моралью всей этой истории с новым штаммом.

"То, что этот штамм мы заметили только в Европе - последствие того, что такие данные игнорируют страны Африки. Мы не помогали африканским странам отслеживать новые штаммы и не гарантировали им доступ к вакцине, поэтому появились идеальные условия для распространения SARS-CoV-2 на всем континенте, кроме того, в результате информация о таких штаммах поступила слишком поздно", – писал Дудас, заметив, что штамм B.1.620 с танзанийским, вероятно - это лишь вершина айсберга.