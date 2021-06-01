Анализ статистики: к концу июня в день в Литве может быть по 100 новых случаев

За последние 7 дней количество новых случаев сократилось в 55 из 60 муниципалитетов, количество занятых коек уменьшилось в больницах всех регионах, а в Вильнюсском регионе сокращается и смертность от COVID–19 – за 7 дней почти наполовину. Объемы тестирования остаются прежними, а количество положительных случаев сократилось на 36%.
Темпы вакцинации в Литве остаются стабильными, иммунитет в Литве есть более чем у 42% жителей. Во всей стране доминирует штамм B.1.1.7, однако укоренился и аникщайский штамм B.1.620.
1) В Литве с 11 мая в течение 7 дней количество новых случаев сократилось в три раза. Масштабы тестирования сохраняются в объеме 20 000 в день, в два раза сократилось количество положительных тестов.
2) Пандемия отступает почти по всей Литве, в течение 7 дней количество больных сократилось в 55 муниципалитетах. Ускорение пандемии сократилось до –36%. Если такие темпы сохранятся, к концу июня в Литве будут фиксировать меньше 100 случаев в день.
3) Количество новых случаев и больных в больницах сокращается по всей территории Литвы, но смертность снижается пока только в Вильнюсе. Возможно, в ближайшие 10 дней количество смертей начнет сокращаться и в других муниципалитетах.
4) Первой дозой в Литве привиты больше 1 млн. жителей, иммунитет есть у 42% всех жителей и больше половины жителей старше 16+ лет.
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