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По данным за 14 января, в Литве наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, но положение по-прежнему серьезное. Такую оценку положения правительству представил аналитик Айстис Шимайтис.
Анализ пандемии в Литве: если отказаться от некоторых ограничений, результата придется ждать на месяц дольше
© DELFI / Andrius Ufartas

Согласно отчету, в Литве положение улучшается во всех муниципалитетах, но оно пока еще остается серьезным – нынешние показатели в 10 раз хуже, чем были в октябре 2020 года.

Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 890 случаев на 100 000 жителей, процент положительных тестов составляет 12.7%.

Ситуация в больницах немного улучшилась, занятость коек в палатах составляет 65% (в минувший понедельник была 70%).

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1) Динамика случаев и исследований – количество случаев сократилось, но в 20 муниципалитетах еще количество случаев или положительный процент проверенных тестов растет.

a. За последние 7 дней у нас 1400, а за последние 14 дней 890 случаев на 100 000 жителей. Это уровень заболеваемости в первой половине ноября.

b. Количество новых случаев и положительных случаев снижается в большей части муниципалитетов. Рост наблюдается в небольших муниципалитетах, где наблюдаются очаги в домах престарелых, например, в Игналинском и Швенченском районах.

c. Ускорение пандемии в Литве отрицательное уже два дня. В 15 муниципалитетах оно все еще положительное (количество случаев или процент положительных растет), но в 14 муниципалитетах ускорение отрицательное и составляет –40%.

Naujausia epidemiologinės situacijos Lietuvoje apžvalga.
Naujausia epidemiologinės situacijos Lietuvoje apžvalga.
© LRV

d. Для сравнения представлены графики, как выглядели бы 7 дней в Литве в среднем по количеству случаев при разных ускорениях распространения (сейчас около ~–30%, отмечен красным). Увеличение ускорения с –30 до –20% (например, при увеличении мобильности или отказе от каких-то ограничений) означает, что 200 случаев в сутки нам придется ждать на месяц дольше.

Naujausia epidemiologinės situacijos Lietuvoje apžvalga.
Naujausia epidemiologinės situacijos Lietuvoje apžvalga.
© LRV

2) Мобильность по стране остается неизменной. Единственный изменившийся показатель - люди стали ходить на работу, как перед праздниками.

3) Общее количество пациентов в больнице уже пошло на спад, освобождаются места в реанимации, однако до уровня, при котором можно представлять плановые услуги (синяя линия), еще не хватает падения на 90%.

4) Количество смертей сокращается, однако, по сравнению с октябрем, их еще в 10 раз больше.

5) Всего в Литве привиты больше 31 000 человек. Больше всего людей привили в 5 муниципалитетах, где находятся опорные больницы.

a. В день прививают максимум 5000 человек.

b. Активнее всего вакцинация проходит в Вильнюсском регионе.

c. За последние 3 недели в ходе тестов на антитела перед вакцинацией выявили 4000 человек, переболевших коронавирусом.

Naujausia epidemiologinės situacijos Lietuvoje apžvalga.
Naujausia epidemiologinės situacijos Lietuvoje apžvalga.
© LRV

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