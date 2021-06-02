Анализ данных за последние 30 лет: наиболее благоприятное время отдыха в Литве

Климатолог заметила, что понятие благоприятная погода зависит от конкретных потребностей и предпочтений человека. Например, если люди работают на улице, лучшая погода для них - облачная и без осадков, отдыхающие у моря предпочитают жару и ясное небо, а путешественники предпочитают теплую (не жаркую) и ясную погоду.

Для большинства хорошая погода - такая, когда нет дождя.

Во время выбора наиболее подходящего времени для отдыха в Литве, исследовали два критерия: дни без осадков и теплые дни (среднесуточная температура 15°C и больше).

Начнем с температуры. В Литве обычно примерно с 6 июня среднесуточная температура превышает 15°C и держится до 5 сентября. Значит, есть три месяца для отдыха. Самое теплое время - с 25 июля по 15 августа, когда среднесуточная температура превышает 19°C.

С осадками все сложнее, они распределяются неравномерно. Меньше всего осадков бывает с конца мая по начало июня и с конца июля до начала августа.

Palankiausios datos atostogoms vasarą (statistinė analizė) © LHMT

Важно в Литве отметить и конкретные территории. В таблице "Количество теплых дней за неделю 1991–2020 гг" можно увидеть дни, когда среднесуточная температура была выше 15°C, в зависимости от регионов в разные недели. Можно заметить, что по 6–7 теплых дней в неделю на большей части территории Литвы фиксировалось с конца июня до второй половины августа, а у моря – до середины сентября. Также теплыми бывают 7–13 июня в Каунасе, Лаздияй, Укмерге и Варене.

Чаще всего теплые дни фиксируются в Ниде (83), в Клайпеде (72), Кибартай (69), Варене (68) и Каунасе (67), а меньше всего - в Лаукуве (46), Тельшяй (56) и Расейняй (57).

Palankiausios datos atostogoms vasarą (statistinė analizė) © LHMT

То же самое делаем с осадками. В таблице, приведенной ниже, представлены дни без осадков. Однако надо признать, что теплый период не обходится без осадков. Больше всего дней без осадков фиксируется в мае, в начале июня и августа, а также во второй половине сентября. Больше всего дней без осадков фиксируют в Шилуте (56), Ниде (54) и Клайпеде (51), а меньше всего в Расейняй (26) и Утене (33).

Palankiausios datos atostogoms vasarą (statistinė analizė) © LHMT

Если выделить ТОП-12 самых дождливых и сухих дней, то можно увидеть тенденцию, о которой писалось выше.

Palankiausios datos atostogoms vasarą (statistinė analizė) © LHMT

Читателям представлен не прогноз погоды, а анализ данных за 30 лет.