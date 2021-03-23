"Данные за этот день не радуют, но по данным видно, что проблема - Вильнюс. В столице живут 20% жителей Литвы, на данный момент 40% всех новых случаев фиксируют в столице. Видно, что количество новых случаев в Вильнюсе растет с февраля. Это совпадает со сценарием распространения британского штамма. Кроме того, мы видим, что мобильность стала выше, чем была осенью и зимой", – писал в фейсбуке эксперт.

Он заметил, что один регион тянет вниз все показатели, в других регионах ситуация куда лучше.

"Очевидно, что действовать дальше надо не в масштабах всей страны, а с учетом регионов. Особое внимание надо уделить Вильнюсу (всему региону). Перед принятием отдельных действий, надо провести дополнительный анализ. Знаем ли мы, где больше всего распространяется вирус? Локдаун действует, когда люди верят в него. Если не будут верить, не будет и желаемого результата. С другой стороны, ситуация в Вильнюсе сейчас такова, что открытый момент - пространство для каких-то действий, особенно, если учесть информацию о появлении южноафриканского штамма", – писал эксперт.

Он заметил, что сейчас важно отслеживать контакты и проводить профилактическое тестирование.

"Насколько это поможет Вильнюсу, не знаю, но чтобы ситуация не стала ухудшаться. Пришла третья волна, к сожалению, раньше, чем хотелось этого, но надо взять себя в руки и бороться с ней. Весна не за горами, это должно помочь. Я надеюсь, мы многому научились, и с этой волной справимся быстрее, чем с двумя другими", – писал Землис-Балявичюс.

Напомним, что 23 марта появилось сообщение о том, что в Литве зафиксированы случаи южноафриканского штамма - в Кедайняй и Вильнюсе.