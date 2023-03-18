Аналитик: резня в Буче показала, что российской армии нельзя позволить захватить даже самый небольшой городок

- Как вы оцениваете перспективы будущего наступления российской армии в Украине?

- Наступление российской армии уже началось, а то, что его успехи более чем мизерные, свидетельствует о том, что у Москвы кончаются ресурсы и солдаты, чтобы наступать так, как кремлевские военачальники попробовали это сделать 24 февраля прошлого года. Россияне пытаются наступать, практически каждый день приходят сообщения о десятках и сотнях их убитых солдат в результате попыток прорвать фронт. Быть может, они попытаются еще раз наступать со стороны Беларуси, но это не опасно, потому что украинские военные готовы к такому развитию событий. Думаю, что украинско-белорусская граница фортифицирована и заминирована с украинской стороны.

Поэтому вероятность того, что россиянам получится добиться каких-либо значительных успехов и захватить новые территории Украины, крайне низкая. Во-первых, потому, что, как я уже упомянул, украинцы готовы к наступлению Кремля. Во-вторых, на вооружении украинской армии появилось новое современное западное оружие. Да, у россиян могут быть какие-то локальные успехи, да. возможно им удастся занять Бахмут, но не более того.

- Локальные успехи?

- Да. Потому, что российская армия использует тактику огненного вала, когда артиллерия так долго наносит удар по одному и тому же месту, что там не остается ничего живого. Естественно, что украинская армия старается отойти на то время, пока идет обстрел, россияне пытаются это использовать и занять территорию, тогда начинается контратака со стороны украинцев. Примерно это мы и видели во время боев за Угледар, когда россияне под прикрытием артиллерии прорвались в город, а потом их уничтожили украинцы.

- То есть мы говорим о том, что россияне используют тактику, которая впервые начала массово применяться во время Первой мировой войны?

- И да, и нет. Во время Первой мировой войны не было возможности вести настолько точный артиллерийский огонь, как сейчас, к жизни солдат отношение тогда было намного более утилитарным. Сейчас Москва вынуждена все-таки хоть как-то считаться с общественным мнением внутри своей страны, отсюда относительная бережливость по отношению к солдатам. Хотя… по нашим европейским меркам это не бережливость, а расточительность. В свою очередь украинцы стараются беречь личный состав, оперируют мобильными группами мотострелков, которые выстраивают сети опорных пунктов и таким образом сдерживают фронтальные атаки российских солдат. Хорошо то, что на вооружении украинских военных есть дроны, при помощи которых они могут атаковать и уничтожать не только группы российских военнослужащих, но и одиночных солдат.

- Какие цели преследовал Кремль, начиная войну, и где он находится сейчас?

- Ни одна стратегическая цель, к которой стремилась Москва, начиная войну, реализована не была. Во-первых, “денацификация” Украины, о которой трубил Кремль, провалилась, а украинцы превратились в единый народ, который верит в победу и желает сражаться. Во-вторых, Кремль предполагал, что получится запугать Североатлантический Альянс и добиться сокращения присутствия военных НАТО на территории тех стран Альянса, у которых общая граница с Россией. Получилось ровно наоборот. Нападение на Украину настолько обеспокоило ряд стран НАТО, что они добились увеличения военного присутствия Альянса на своей территории. Швеция и Финляндия, страны, которые придерживались нейтральной позиции на протяжении всей Холодной войны, отказались от нее и решили присоединиться к Североатлантическому Альянсу. “Умный” и “дальновидный” Путин своими собственными руками добился того, что шведы и финны решили вступить в НАТО. В-третьих, в Москве предполагали, что Украина после их победы окончательно превратиться в дружественное им государство. Вместо этого Украина борется, и, думаю, что нет такой страны, в которой Кремль ненавидели бы больше, чем в Украине.

В Кремле считали, что благодаря победоносной войне против Украины смогут продемонстрировать всему миру свою силу и мощь. Вместо этого мир убедился в силе украинской армии и слабости, дегенерации российской. Упорство и мужество украинцев, скорее всего также спасли от России еще одну страну – Молдову. Можно с высокой долей уверенности сказать, что в планах Москвы был захват Молдовы. Для этого требовалось захватить Одессу, но Одесса устояла. Сейчас появился шанс на то, что Молдова может вернуть себе Приднестровье.

- Начиная войну российская армия хвасталась своими современными системами вооружений. Используют ли они их во время войны в Украине? Или они “берегут” их, так как не желают, чтобы Запад узнал о том, насколько это оружие действительно является современным и не имеет аналогов в мире?

- Российская Федерация является мировым игроком, так как у нее есть стратегическое атомное оружие. А вот традиционные вооруженные силы оказались коррумпированными и слабыми. Не думаю, что российский Генштаб приберегает современные системы вооружений на “потом”, так как не желает их заранее “светить”. Это “потом” уже настало, россияне ведут свою последнюю империалистическую войну, для их лидера Путина, война, если они ее проиграют, может стать последней, которую он развязал. Если бы у Москвы было что-то еще, что они могли бы использовать против украинцев, она бы это уже сделала. Российская армия бросает на фронт все, что можно и нельзя, но поскольку эффективность их техники и оружия говорит сама за себя, это свидетельствует о превосходстве западных систем вооружения. Технологически российские системы вооружения уступают западным, причем значительно.

За примером далеко ходить не надо. Возьмем, например, танк Т-14 “Армата”, у которого, как утверждала российская сторона, нет аналогов во всем мире. Однако на украинском фронте “Армата” не появился и, скорее всего, не появится, потому что его непобедимость — это, скорее всего, мистификация пропагандистов. Уверен, что множество других видов вооружения, которым нет “аналогов в мире”, существует исключительно на бумаге или в материалах российских пропагандистов.

- Поставки польских танков PT-91 „Твердый”. Как вы думаете, какое влияние они оказали на ход военных действий в Украине?

- PT-91 „Твердый” - хороший танк, но не стоит забывать, что все-таки это сильно модернизированная польской стороной версия советского танка Т-72М1. PT-91 „Твердый” не могут кардинально изменить положения на фронте. Украинская армия получит преимущество тогда, когда у нее появятся такие танки западного производства, как “Леопард 2”, “Челленджер 2”, “Леклерк” и “Абрамс”. Западные танки создавались именно для борьбы с советской, а потом российской бронетехникой, так, например, характеристики “Леопарда 2” или “Абрамса” позволяют им успешно вести борьбу с двумя, тремя российскими танками одновременно. Живучесть современных западных танков, боевых машин пехоты и их экипажей намного выше, чем у российских аналогов. Помимо этого, украинским вооруженным силам требуются боевые самолеты, чтобы добиться преимущества в воздухе в местах нанесения ударов.

- В начале войны мы видели много видео о том, как действуют российские ВВС. Сейчас о действиях российской фронтовой авиации почти ничего не слышно. Почему?

- Потому что украинцы эффективно сбивают боевые вертолеты, истребители и штурмовики российских вооруженных сил. С начала войны украинская армия получила большое количество переносных зенитно-ракетных комплексов, благодаря этому российские ВВС опасаются использовать боевые вертолеты. В свою очередь такие системы противовоздушной обороны, как NASAMS, IRIS-T или которые Украина получила и будет получать, представляют еще большую опасность для российской фронтовой авиации. Да, сохраняется вероятность ударов крылатыми ракетами со стороны России, но по мере появления на вооружении Украины современных систем ПВО эта опасность будет снижаться.

- О чем свидетельствует ракетно-бомбовые удары по украинским городам, разрушения и террор мирного населения?

- Российские солдаты от военных вооруженных сил других стран отличаются тем, что гораздо меньше заботятся о том, чтобы как можно меньше страдало гражданское население. Однако нужно понимать, что тот стиль войны, который Кремль ведет в Украине, частично объясняется тем оружием, которое используют российские военные. Их оружие настолько неточное и настолько устаревшее, что они попросту не в состоянии точно поражать цели. Поэтому они предпочитают обстреливать большие цели, которым можно нанести урон, даже если снаряд или ракета промахнется на десяток метров. Именно такими целями для них и являются города. Тем не менее, все вышесказанное не означает, что у российской армии совсем нет высокоточного оружия – оно есть, но, к нашему счастью, его мало.

- Означает ли это, что в случае вооруженного конфликта с НАТО россияне будут уничтожать европейские города таким же образом?

- Как минимум да, как максимум будет намного, намного хуже. Резня в Буче в случае, если российская армия вторгнется в Европу, повторится в каждом городе, который захватят русские. Думаю, что резня в Буче, все те преступления против гражданского населения, которые совершили российские военные в Украине, изменили концепцию НАТО по обороне восточной границы. До сих пор стратеги НАТО предполагали, что в случае начала войны с Россией на первом этапе россияне смогут занять и оккупировать какую-то часть территорий стран Альянса, а потом войска НАТО нанесут контрудар и освободят захваченные земли. Буча показала, что Кремлю нельзя позволить захватить даже самый небольшой городок или деревеньку, потому что гражданское население подвергнется грабежу, расстрелам и пыткам.

То, что мы видим сейчас в Украине, это не война российской армии с украинской, это война Российской Федерации с украинским народом. И начнись война с НАТО, для россиян это будет не война с армиями Польши, Литвы или Германии, для россиян это будет война с литовским, польским или немецким народами.

- Украина планирует наступление. Как вы думаете, куда украинские вооруженные силы могут нанести удар и какие цели они будут преследовать?

- Куда ударят украинские военные зависит от планов украинского Генштаба. Вполне возможно, что это будет удар по направлению к Мелитополю, чтобы выйти к морю, если это получится, то украинские военные смогут рассечь российскую группировку на две части – южную и северную. Фактически это будет означать очень большие проблемы для российской южной группировки, которой придется либо бежать, либо сдаться в плен, либо быть уничтоженной.

- Насколько серьезно нужно относиться к тому, что Россия попытается обострить конфликт с Западом, например, путем провокации на российско-польской или польско-белорусской границе?

- К тому, что такие провокации могут произойти, относиться надо серьезно, однако не думаю, что на данный момент Российская Федерация готова к тому, чтобы пойти на полномасштабную военную операцию против НАТО. Лучшие, наиболее мотивированные и боеспособные части российской армии, которые Москва могла бы использовать в таких целях, понесли огромные потери на полях Украины. Генштабу российских вооруженных сил потребуются годы, чтобы восстановить тот потенциал, который у них был до начала вторжения в Украину. Другое дело – гибридная война: воздействие на продажных политиков, бизнесменов, попытки создать движения или партии, поддерживающие Россию, организация массовых беспорядков – к этому Москва почти наверняка попытается обратиться. С пророссийскими движениями, поддерживающими и распространяющими рашизм, церемониться нельзя.