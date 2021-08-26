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На стыке весны и лета в этом году на рынке недвижимости наблюдался скачок продаж жилья и цен на недвижимость. Однако данные за июль показали, что часть покупателей отдыхает, продажи и цены стали стабильнее. Однако аналитик Арнольдас Антанавичюс отмечает, что сейчас рынок находится на тонкой грани, если эту черту перейдут, собственное жилье будет по карману не всем.
Kaune dygsta daugiabučiai
Kaune dygsta daugiabučiai
© Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

Индекс цен на жилье в Литве, который составляет Ober-Haus по крупным городам страны (Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй и Паневежис), в июле 2021 года вырос на 1,6% (в июне 2021 г рост составил 2,0%). Общий уровень цен на жилье в Литве за последние 12 месяцев вырос на 15,3% (в июне 2021 г. годовой рост составил 13,6%).

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По данным Ober-Haus, за год жилье в Вильнюсе подорожало на 15,4%, в Каунасе – на 14,3%, в Клайпеде – на 14,9%, в Шяуляй – на 16,9% и в Паневежисе – на 17,9%.

Представитель Оber-Haus Раймондас Регинис сказал, что даже летний период не охладил рынок и он оставался достаточно активным.

"По данным Центра реестра в июле было продало 3600 квартир - на 2% больше, чем в июне (в мае наблюдался пик - 3900 квартир)", – сказал эксперт.

Антанавичюс заметил, что в последнее время цены на жилье растут быстрее, чем зарплаты, а это может сделать жилье менее доступным, особенно в Вильнюсе, где наблюдается самый большой спрос.

"Последние данные демонстрируют стабилизацию цен в Вильнюсе", – отметил Антанавичюс. Он считает, что рост цен может остановить только сами покупатели, если они сделают паузу, будут выжидать и торговаться. Но пока наблюдается обратная ситуация: люди спешили инвестировать в недвижимость, поскольку слышали информацию об обесценивании средств. Антанавичюс сказал, что сейчас рост цен замедлился.

"В Вильнюсе цены уже достигли того уровня, что больше расти не могут, иначе жилье станет недоступным. Если в 2007-2008 гг жилье могли купить люди без денег, банки давали 100% стоимости жилья, не было политики ответственного кредитования, то сейчас ситуация иная. Нужен первоначальный взнос, нужно отвечать определенным критериям и т.д. Я об этом говорю к тому, что люди, быть может, и согласились бы с ценами продавцов, но им это не позволяют сделать обстоятельства – банки, доходы и т.д. И вот в Вильнюсе цены стабилизировались. В Каунасе, в Клайпеде цены еще растут, но Вильнюс всегда задает тон, другие города идут за ним", – заметил аналитик.

"Сейчас квадратный метр жилья в старых районах Вильнюса стоит 1400-1500 евро за кв. м. Чем ближе к центру, тем выше цены - до 2000 евро за кв. м, а в новых квартирах с частичной отделкой - 2300 евро/кв. м. Разница в цене на старое и новое жилье составляет 30% за кв. м", – заметил собеседник.

Представитель Inreal Томас-Совищс Квайницкас сказал, что в Вильнюсе сейчас ситуация выгоднее для продавцов, чем для покупателей. В Каунасе же, наоборот, пока в выигрыше покупатели.

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