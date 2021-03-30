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Бывший политик Альгирдас Палецкис разводится с женой Ольгой Палецкене. Дело о разводе уже находится в Вильнюсском участковом суде.
Algirdas Paleckis su žmona Olga / Foto: Delfi, A.Didžgalvio
Algirdas Paleckis su žmona Olga / Foto: Delfi, A.Didžgalvio

Пара указала, что подала на развод по обоюдному решению.

Слушание по делу состоится 7 апреля. Вероятно, пара даже не будет встречаться в суде, а дело рассмотрят без участия супругов. Супруги воспитали сына и дочь.

Напомним, что Палецкис находится под интенсивным контролем правоохранительных органов. Он должен находиться дома с 21 до 6 ч. и не уезжать за пределы Вильнюса. Кроме того, он ходит с браслетом на ноге.

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Палецкиса обвиняют в шпионаже. Палецкису и бизнесмену Деймантасу Бертаускасу предъявлены подозрения в шпионаже в пользу другого государства при действии в составе организованной группы. Бывший политик свою вину отрицает и утверждает, что проводил журналистское расследование. Бертаускас свою вину признает. Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве.

Подозреваемые за денежное вознаграждение собирали информацию, интересовавшую российскую разведку. В качестве прочего вознаграждения упоминается помощь в установлении контактов с представителями российских политических партий с целью финансирования одной из зарегистрированных в Литве партий, а также помощь в установлении бизнес-контактов. Обвиняемым, по утверждению прокуратуры, были сформулированы задачи сбора информации о должностных лицах и судьях, рассматривавших дело о событиях 13 января, а также информации о прочих делах, связанных с агрессией Россией против Литвы в 1990-1991 годах.

Кроме того, подозреваемые должны были найти в литовских госведомствах лиц, которые за незаконное денежное вознаграждение предоставили бы литовским правоохранительным органам не соответствующую действительности информацию о состоянии здоровья осужденного в деле о событиях 13 января Юрия Меля – стремились к тому, чтобы это повлияло на замену назначенного ему задержания на более мягкую меру пресечения или иным образом облегчило бы содержание Меля под стражей.

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