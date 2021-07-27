Признавший свою вину в этом уголовном деле и давший показания вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас освобожден от уголовной ответственности, сообщил BNS представитель суда Витаутас Йончас.

Генеральная прокуратура предлагала наказать А. Палецкиса девятью годами лишения свободы, а Д. Бертаускаса освободить от уголовной ответственности.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года, по данным прокуроров, обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение предположительно собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.