Актуально: как работают магазины и аптеки Литвы в пасхальные выходные

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Пять крупных сетевых магазинов Maxima, Lidl, Norfa, Rimi и Iki, а также большинство аптек в первый день Пасхи работать не будут.
Naujoje parduotuvėje būtina dezinfekcija ir bus griežtai prižiūrimi srautai.
Naujoje parduotuvėje būtina dezinfekcija ir bus griežtai prižiūrimi srautai.
© Iki

Магазины сети Maxima в воскресенье не работают, однако в понедельник будут работать в обычном режиме.

Не работают в воскресенье и магазины сети Iki, в другие дни они будут работать в обычном режиме.

Магазины сети Lidl Lietuva также не работают в пасхальное воскресенье, а 5 апреля будут работать в обычном режиме.

Магазины сети Norfа в воскресенье закрыты, а в понедельник будут работать с 9 до 21 ч.

Магазины сети Rimi не работают в воскресенье, а 5 апреля будут работать по обычному графику.

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Eurovaistinė объявила, что аптеки сети будут закрыты в первый день Пасхи, и в случае необходимости клиентов будет работать только аптека на улице Укмергес в Вильнюсе. Однако во время Пасхи фармацевты компании при необходимости проконсультируют по телефону. Большинство аптек Eurovaistinė откроются во второй день Пасхи.

Большинство аптек Benu также будет закрыто в первый день Пасхи, будут работать только аптеки на улицах Жирмуну в Вильнюсе, Летувининку в Шилуте, Жемайчю в Каунасе и на улице Лигонинес в Алитусе. Во второй праздничный день часть магазинов работать не будет, у некоторых рабочий день будет короче.

Аптеки Camelia будут закрыты в пасхальное воскресенье, но те, которые обычно открыты по воскресеньям, будут работать в понедельник.

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