Самозанятые жители Литвы (а исключением тех, кто работает по бизнес-удостоверению), как и другие работающие жители, застрахованы на случай болезни и материнства.

Обычно самозанятые платят налоги раз в год, когда декларируют свои доходы, до 1 мая. Тогда "Содра" может точно оценить их доходы и подсчитать страховые взносы.

Например, если человек болел и у него был больничный в январе этого года, то он не платил содровские налоги ежемесячно, то больничный ему оплатят только после того как он в 2024 г. декларирует доходы за весь 2023 год.

Чтобы получить выплаты быстрее, надо платить содровские налоги ежемесячно. Самозанятые застрахованы на случай болезни и материнства, если они до конца календарного месяца заплатили содровские налоги и до 15 числа следующего месяца представили "Содре" заявление об уплате налогов за предыдущий месяц.

Скажем, если самозанятому оформили больничный в феврале, то он должен заплатить налоги за январь.

Иногда выплаты можно получить и если налог заплатили за текущий месяц. Но застрахованными считаются только такие работники, которые за предыдущий месяц налоги не платили, поскольку болели, находились на реабилитации, в отпуске по уходу за ребенком или право на получение выплат появилось в тот месяц, когда они только начали свою деятельность.

Например, человек планирует заниматься индивидуальной деятельностью с 6 февраля, право на получение выплат он получит с 23 февраля. Такой человек будет застрахован, если заплатит налоги за февраль.

Надо иметь в виду, что для получения выплат, у человека должен быть соответствующий стаж. Самозанятый, как и другие работники, чтобы получить выплаты должен работать не меньше 3 месяцев за последние 12 месяцев или не меньше 6 месяцев за 24 месяца.

Для получения выплат по материнству стаж должен быть не меньше 12 месяцев за последние 24 месяца. Для получения выплат по отцовству также нужен стаж не меньше 12 месяцев за последние 24 месяца, если ребенок родился до 31 декабря 2022 г.

Если ребенок родился после 1 января 2023 г. и позже, то стаж для получения выплат по отцовству должен быть не меньше 6 месяцев за последних 24 месяца.

Стаж самозанятых высчитывают по уплаченным взносам. Если суммы равны месячным налогам с минимума, то стаж считается равным месячному, если больше или меньше, соответственно и стаж будет больше или меньше.

Важно помнить, что уплата обязательного налога на здравоохранение не дает права на получения выплат по болезни. ОНЗ должны платить все постоянные жители Литвы. Этот налог платят для получения бесплатных услуг здравоохранения.