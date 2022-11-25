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Сантаришкская клиника сообщила об изменениях в работе приемного отделения Детской больницы. Приемное отделение будет работать в соседнем здании, пишет tv3.lt.
Актуально для родителей: меняется место приема детей в Сантаришкской клинике
© LRT / Vytenis Radžiūnas

Больница поделилась информацией о том, что с 13 ч. 22 ноября детское отделение скорой помощи перебирается в соседнее новое здание яркого цвета. Сообщается, что подъехать к зданию можно с ул. Сантаришкес, рядом с бывшим приемным отделением (адрес остается прежним – ул. Сантаришкю, 7).

У подъезда к новому помещению важно следить за информацией на стендах и указателями.

По телефону информацию можно получить по прежним номерам: 8 5 272 0556, 8 656 69951.

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