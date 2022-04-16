Акция протеста у посольства России: мы не можем молчать, пока российские солдаты жестоко удовлетворяют свои зверские потребности

Литовки призвали не оставаться равнодушными и проявить солидарность с украинскими женщинами, живущими в ловушке бесчеловечной жестокости и боли, распространить информацию и привлечь внимание всего мира.

"Новости из Украины об изнасилованных женщинах, девочках и даже младенцах уже становятся обыденностью. Мы читаем отчеты о жестоких способах, которыми российские солдаты удовлетворяют свои зверские потребности, несмотря на боль, жизнь и автономию другого человека. Они относятся к людям хуже, чем к тряпкам, позволяют себе обращаться с телами, как только вздумается. Насилуют и убивают. Мы не принадлежим им. Мы принадлежим только себе. Наше тело – наша крепость. Мы хотим уделить еще больше внимания проблеме сексуального насилия в условиях войны. Мы испытываем невыразимое сочувствие ко всем украинским и другим женщинам, подвергшимся сексуальному насилию. Мы проводим акцию у посольства России, поскольку это часть зверских преступлений российских военных. Мы не забудем и не простим", — сказала одна из организаторов акции Неринга Буткуте.

Как и в Таллинне, здесь, в Вильнюсе, женщины стояли с "окровавленными" ногами, некоторые с колясками или плюшевыми игрушками.

"Мы хотим подчеркнуть, что в тени сексуального насилия ужасным травмам подвергаются дети этих женщин. Шлейф этого жестокого поведения будет тянуться десятилетиями, врастет в коллективное подсознание, постоянно напоминая о боли, поэтому мы продолжаем инициативу таллиннских женщин и хотим, чтобы у других стран хватило смелости выразить свою поддержку", — сказала Н. Буткуте.

Во время акции происходил сбор средств для покупки таблеток экстренной контрацепции, чтобы отправить в Украину.

"Женщинам в Украине нужна свобода. Возможности спокойно вздохнуть и спасти себя, своих детей, свои семьи, пока не стало слишком поздно. Пока на украинской земле стоит хоть один российский солдат, никто не сможет спать спокойно, потому что будет терзать постоянный страх, что придется смотреть ему в глаза. Несмотря на это, подвергшиеся насилию женщины остро нуждаются в медицинской помощи, особенно в таблетках экстренной контрацепции, препаратах от инфекций, передающихся половым путем. Это меньшее, что мы можем сделать сейчас. В ходе акции собираются пожертвования, на которые будут закуплены все эти средства", — рассказал собеседница.

Она вместе с другими женщинами надеется, что волна таких протестов привлечет внимание к преступлениям, совершенным во время войны.