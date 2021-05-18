Адвокат Мизарас назначен судьей КС Литвы

В результате тайного голосования за его кандидатуру проголосовали 75 членов Сейма, против были 44, воздержались 14.

Выдвигая его кандидатуру, председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что юристов такой компетенции в стране единицы.

"Сфера его научных интересов – конституционное и международное право, защита прав человека, а также отдельные сферы частного права, особенно права на интеллектуальную собственность и информационные технологии, защита частной жизни, право ЕС", – заявила В. Чмилите-Нильсен.

Представляясь в Сейме, В. Мазарас, в свою очередь, сказал, что стабильность Конституции является ее ценностью, однако подчеркнул, что не менее важна и жизнеспособность, актуальность Конституции.

46-летний В. Мизарас является профессором Кафедры частного права Факультета права Вильнюсского Университета, председателем совета Института по мониторингу прав человека, адвокатом.

В середине января Сейм назначил двух новых судей КС, а выдвинутую спикером кандидатуру директора Департамента по вопросам права Сейма Андрюса Кабишайтиса отклонил. Поэтому свои обязанности продолжает выполнять Дайнюс Жалимас, несмотря на то, что срок его полномочий завершился почти два года назад.

В составе КС девять судей, назначаемых на девять лет и всего на один срок полномочий.

Судей КС назначает и освобождает от должности сейм.