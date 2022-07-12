"Она уже дома, прилетела из США ее двоюродная сестра врач. Так за ней 24 часа в сутки профессионально присматривают дома. Двоюродная сестра уже сутки находится рядом с ней. Повезло", – сказал Delfi Адамкус.

На вопрос о самочувствии супруги, Адамкус сказал, что ей стало лучше, но пока она слабая.

Delfi напоминает, что в первые дни июля сообщалось, что Алма Адамкене находится в больнице.

"Кризис прошел. Больше ничего не могу сказать", – сказал тогда LNK Адамкус.

10 февраля Адамкене исполнилось 95 лет. В больнице она лежала и в июне этого года.

Осенью 2019 года у Адамкене случился инсульт. Она провела в больнице больше месяца.