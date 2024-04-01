9 интересных мест Жемайтии – незабываемые прогулки по старому городу и одному из самых высоких холмов

Старый город Тельшяй
Вы бродили по улицам старых городов Литвы, Европы или мира? А в Тельшяй?
Предлагаем Вам незабываемые прогулки по одному из 7 старых городов Литвы, охраняемых архитектурным наследием! Здесь вы увидите костел Вознесения Пресвятой Девы Марии, Собор Святого Антония Падуанского, комплекс зданий монастыря бернардинцев и духовной семинарии, Тельшяйскую Иешиву, здание весовой, небольшие архитектурные объекты и то, что делает наш город уникальным, пишет сайт самоуправления Тельшяйского района. Во время путешествия и открытий по столице Жямайтии самые харизматичные гиды Жемайтийского туристического информационного центра откроют вам ее секреты.
Побережье озера Мастис
Чувствовали ли вы дыхание озера, гуляя по центру города? Знаете ли вы легенду озера? Предлагаем вам очарование побережья озера Мастис. Здесь вы найдете парк скульптур, современный амфитеатр, танцующий фонтан, уютные места для отдыха и занятий спортом, детские игровые площадки, а также можно попробовать водные развлечения. Не знаете, что вас ждет на побережье Мастиса? Жемайтийский туристический информационный центр подготовит вас к этому!
Музей жямайтийской деревни
Вы бывали в настоящей архаичной деревне? В таком месте, где пасутся жямайтийские лошади, овцы жуют траву, блеют козы? Хотели бы вы ощутить жизнь жямайтийца на рубеже прошлого века? Предлагаем Вам посетить музей! В музее 16 зданий, составляющих три усадьбы и общественный сектор. Они отражают сельский быт в Жямайтии конца XIX - начала XX века. Музей под открытым небом организует различные мероприятия и проводит просветительскую деятельность.
Познавательные тропы ландшафтного заповедника Германтово
Вы бывали в птичьем гнезде, в гостинице для жуков, в лесной школе? А может быть, вы участвовали в изучении деревьев или встречали скульптуры, рассказывающие историю? Предлагаем вам путешествовать по велосипедным и пешеходным дорожкам, соединяющим озера Германтас и Ильгис. Здесь вы найдете бассейны и детские площадки, качели и скульптуры, кемпинги и кострища, лабиринт и хижины для медитации, ощущения огня и воды, родник и места для отдыха.
Парк усадьбы Дегайчяй
Вы ездили на самом тяжелом велосипеде в мире? Знаете ли вы, как пахнет цветок тюльпановое дерево? Предлагаем вам отвлечься от городской суеты и побродить по парку усадьбы Дегайчяй на окраине Тельшяй, в котором растет более 300 видов деревьев и более 100 видов цветов. Здесь вы найдете 26-тонный камень единства жямайтисов, каменные скульптуры и самый тяжелый велосипед в мире. А если вы окажетесь в Дегайчяй в середине лета, то успеете еще и на фестиваль «Цветение тюльпанового дерева».
Животный мир
Наблюдали ли вы вблизи за жизнью диких животных? Слышали ли вы когда-нибудь о шаманских ритуалах или дереве желаний? Предлагаем вам зайти еще на часок, чтобы увидеть животных, содержащихся в естественных условиях, и познакомиться с их жизнью. Здесь вы сможете наблюдать, как грациозно ведут себя лани, как муфлоны лазают по камням. Здесь вы также увидите хищных рысей. Для вашего удобства построены две смотровые площадки и беседка, детская площадка, дуб с гнездами и стенд с описаниями самых распространенных в Литве животных и птиц.
Часовня Страдания в Райняй и райняйский лес
Слышали ли вы о национальном архитектурном стиле? А рассказы о крестах, тайно построенных одними, а утром разрушаемых другими? Предлагаем вам посетить часовню, стоящую на холме недалеко от Тельшяй, где для местных жителей проводят воскресную мессу, а ее создатели были удостоены Национальной премии Литвы в области культуры и искусства. Это живое напоминание о случившейся здесь трагедии, когда большевики жестоко замучили 76 политических заключенных, а место расправы отмечено мемориальной скульптурной композицией "Три креста".
Городище Шатрия
Предлагаем вам подняться на один из самых высоких холмов Жямайтии и с его вершины увидеть хотя бы башни собора Святого Антония Падуанского. Кроме того, мы точно знаем, что на холме уже давно собираются все ведьмы Жямайтии! Считается, что до принятия христианства здесь находился важный центр языческой веры. На горе до сих пор стоит жертвенник, а на соседнем холме до сих пор тлеет вечный огонь.
Центр посетителей регионального парка Варняй
Видели ли вы янтарь, намываемый волнами озера? Вы посчитали холмы Жямайтии? Предлагаем вам отправиться в места подальше от Тельшяй, где вы сможете познакомиться с «Суточными часами птичьих голосов», поиграть в игры, послушать птиц и лягушек, жямайтийские сказки и мифы. А если повезет, еще больше тайн Жямайтии откроют гиды парковых экскурсий или руководителей походов.