8 апреля в истории Литвы - была совершена попытка захвата Дома печати

Попытка была неудачной. Советская армия расставила свои посты, но литовская служба обороны также выставила добровольцев, которые попали в здание через окно.
Рано утром по радио сообщили, что советские военные пытаются штурмом взять Дворец печати. После сообщения у здания собрались мирные жители, которые устроили акцию протеста. На тот момент со для объявления о восстановлении независимости страны прошло меньше месяца, создавались независимые органы власти.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новоселы в одном садоводческом товариществе жалуются на соседей, которые держат кур
Кажется, что улица Келмиёс Соду 24-ои в вильнюсском...
Языковед о намерении проверять уровень владения литовским украинцев: это было бы поражением демократии (3)
Языковед, профессор Вильнюсского университета Лорета...
Министр обороны Украины: российское наступление терпит неудачу, мы наносим им колоссальный урон (1)
"Ползучее" наступление России на украинском фронте все...
На каких дорогах в праздники возможны заторы? список
Приближается Пасха . На этот праздник многие жители...
Странное требование в объявлении о вакансии, сам работодатель поспешил убрать текст
Объявление о вакансии в социальной сети вызвало...