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8 апреля 1990 года советские десантники пытались захватить Дом печати в Вильнюсе.
8 апреля в истории Литвы - была совершена попытка захвата Дома печати
© A. Girdziušo nuotr.

Попытка была неудачной. Советская армия расставила свои посты, но литовская служба обороны также выставила добровольцев, которые попали в здание через окно.

Рано утром по радио сообщили, что советские военные пытаются штурмом взять Дворец печати. После сообщения у здания собрались мирные жители, которые устроили акцию протеста. На тот момент со для объявления о восстановлении независимости страны прошло меньше месяца, создавались независимые органы власти.

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