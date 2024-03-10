"700 шагов" в Молетай с поэтом Георгием Ефремовым: как литератор из Москвы полюбил Литву

"Мы находимся в историческом центре, у памятника, который поставлен воинам Литвы, в 20-м году остановившим польский копус. У этого памятника есть интересная черта: он простоял всё это время, и в советское тоже. Почему? Вспомнилась история, не про этот памятник, но она к нему относится. По дороге к моей деревне, на высоком берегу стоит крест. Тогда он был ветхий, страшный и покосившийся. Я спрашиваю друга, он был председателем сельсовета: а почему крест, во-первых, стоит, и, во-вторых, покосившийся? Он говорит: а ты знаешь, и нам долго разбираться, и церковной власти, они говорят — надо чинить, а мы говорим — нет, и вот мы спорим, спорим, и время идет. И вот с памятником так же — пока спорили, советская власть и закончилась".