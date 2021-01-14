30 лет спустя: 13 января глазами нового поколения литовских русских

Накануне в республике жгли костры — это традиционный символ мероприятий в память о событиях 30-летней давности. Обычно рядом с кострищами в городах и селах собирается множество людей. Одни поют скорбные песни, другие делятся мыслями о прошлом, но большинство стоят молча, вспоминая о трагических страницах новейшей истории. В этот раз все было по-иному — из-за карантинных ограничений массовые акции отменены, но это не повод забывать о прошлом, поэтому сегодня в окнах многих жилых домов горят свечи. Январские события в Вильнюсе стали определяющим моментом: они продемонстрировали решимость литовского народа бороться за независимое государство и стали прологом к развалу Советского Союза — менее чем через год СССР исчез с политической карты мира.

Исследователи многое сделали для того, чтобы увековечить эти страницы истории. Из рассказов очевидцев мы знаем о том, что происходило в ночь с 12 на 13 января, но что думает об этом современная русскоязычная молодежь Литвы, чьи родители стали свидетелями ушедшей эпохи? Не секрет, что немало русских поддержало борьбу за независимость Литвы, но для многих распад СССР стал тяжелым испытанием. «Новая газета — Балтия» собрала монологи молодых людей, родившихся на рубеже 90-х и 2000-х, узнав, как новое поколение относится к этой дате.

Юлюс Александравичюс, 21 год

Студент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, родился и вырос в Вильнюсе

© Новая газета - Балтия

«Эту дату я воспринимаю, как очень недооцененный праздник — это фиеста над порабощением коммунизма, красным фашизмом — можно называть его, как угодно, но одно известно точно: это было противостояние слабых и сильных, в котором, как и в любой средневековой легенде, слабый побеждает сильного, показывая пример будущим поколениям.

Мы редко поднимали эту тему в кругу близких, так как я живу в русскоговорящей семье, поэтому скорее она воспринимается с позиции сильного. Могу сказать, что наши мнения кардинально расходятся, поскольку мои взгляды пролитовские. Точнее — пролитовскости в них больше, чем у той позиции, которую занимает старшее поколение. Об этой дате в семье говорят, как о страшном кошмаре, а об условных людях, стоявших у телебашни, говорят, что, мол, те были накачаны наркотиками и сами полезли под гусеницы танков… Безусловно, у нас были разногласия с родней, в основном — с родителями мамы. Сама она ничего рассказать не может, так как во время январских событий училась за границей. А вот бабушка и дедушка хорошо все помнят. Они не раз говорили: когда танки едут по улицам и проспектам, это очень страшно… Бабушка надолго запомнила гремящий звук танковых гусениц… Однако при всем при этом они занимают иную позицию. По их словам, виноваты не танки, а люди — как будто именно они разозлили злого бога, ниспославшего с небес кару.

1991 Sausio mėnesio įvykiai © Kęstutis Vanagas

Лично для меня эта дата не является памятной. Объясню, почему: я не могу сказать, что я как-то отмечаю этот день, я просто нахожусь в городе, в котором имели место эти трагические события. Если копнуть глубже, то, что произошло 30 лет назад, наталкивает на размышления… Смогли бы жители Литвы сегодня, если бы пришлось, пойти на такой шаг? Что если отвага и отчаянность тех людей сравнима с глупостью? Зачем они подвергли свою жизнь угрозе? Однако мы знаем, что в конечном итоге риск себя оправдал. Эти события стали фиестой человечности, жертвы были не напрасны.

Я полагаю, что высокое значение, которое государство придает этому дню, разумно и правильно, но я не считаю, что события 30-летней давности нужно переносить на современность и внешнюю политику. Не нужно проводить параллели и коррелировать литовско-советские отношения с отношениями Литвы и России сегодня — это разные вещи.

Забывать об этих событиях нельзя, акцентировать на них внимание нужно. Я считаю, что этот день недооценен, поэтому все мы должны стремиться к тому, чтобы усилить его значение. С другой стороны, на мой взгляд, это не столько траур и точно не праздник, а день памяти. Не зря незабудка является символом 13 января. Глубоко в душе я убежден, что любое воспоминание о подвигах человечества, о подвигах нации и о подвигах человека над ситуацией достойно того, чтобы его увековечить. Что касается тех, кто симпатизирует насилию, конфронтации и разлому… Оставим это на их совести. Лично я предпочитаю восторгаться теми, кто нес свет.

Но также я хотел бы сказать, что ни в коем случае не призываю подвергнуть остракизму тех, чье мнение расходится с моей позицией. Я импонирую литовской стороне, но не могу сказать, что негодую из-за тех, кто поддержал советскую точку зрения. Люди разные, обстоятельства разные и точки зрения разные — это нормально».

Каролина Синкевич, 24 года

Родилась и выросла в Вильнюсе, училась в литовской школе, а после окончания гимназии поступила в московский вуз. Сегодня изучает рекламу и интегрированные маркетинговые коммуникации в Высшей школе экономики. Связи с родиной не теряет и регулярно бывает в Литве

© Новая газета - Балтия

«До недавнего времени День защитников свободы и сама дата 13 января были для меня очень противоречивыми. Я родилась в интернациональной семье: мама — белоруска, отец — поляк, а мы с братом считаем себя литовцами.

Представьте себе ситуацию: утром я иду в школу, где нам рассказывают про трагические и ужасающие события, случившиеся в ночь с 12 на 13 января 1991 года, а вечером мы с родными отмечаем старый Новый год… В моей голове была каша, я не могла понять, почему в моей семье происходит именно так, однако ответ намного проще и логичнее, чем вы думаете. Дело в том, что в семьях моих родителей не было принято вспоминать о событиях 13 января, поскольку никто из близких не был живым свидетелем того, что творилось на улицах Вильнюса в то время. К слову, совсем недавно я узнала, что мама и вовсе не имела представления о том, что произошло в январе 1991 года в Литве — в то время она жила в Беларуси. В стране с искусственно созданной свободой никто не транслировал, что происходило в Литве, которая действительно была свободна.

1991 sausio 13-osios įvykiai Lietuvoje ELTA

Важным шагом на пути к пониманию высокого значения этой даты стала для меня школа. Именно в школе я погрузилась в историю своей страны и близко к сердцу приняла события, происходившие 30 лет назад. Мои родители всегда давали мне возможность принять собственный выбор и не препятствовали моей позиции. Поскольку в ночь с 12 на 13 января у всей страны хотели забрать не только возможность, но и саму свободу, мое мнение по этому вопросу было очевидным. В моем идеальном мире отнять свободу невозможно, поэтому каждый год я плакала, вспоминая о тех, кто пожертвовал своими жизнями во имя независимой Литвы.

Относительно недавно, в прошлом году, я привнесла в семью новую традицию. Мы стали посещать особенные места, связанные с защитниками свободы — там, где мы не были, а по утрам мы зажигаем свечи — в знак солидарности с теми, кто пожертвовал собой ради благородной цели. Я уверена, что эта традиция сохранится, будущие поколения нашей семьи будут знать об этой дате».

Диана Мачюлайтите, 23 года

Родилась в смешанной семье в Клайпеде. Отец – литовец, мать – русская. После окончания школы уехала изучать экономику в польский Вроцлав

© Новая газета - Балтия

«13 января — День защитников свободы — это очень важная дата в истории независимой Литвы. В нашей семье о ней говорят с уважением к погибшим в ходе январских событий. Мы всегда делаем акцент на стремлении народа к свободе и независимости. Для меня эту дату прекрасно описывает фраза, которую используют в социальных сетях — «я помню, почему мы свободы».

В первый раз о 13 января я услышала в школе. На протяжении всех 12 лет моего обучения память об этих событиях подчеркивалась и организовывалась в рамках отдельных мероприятий. Проходили презентации, минуты молчания, зажигание свечей… Мои родители, в свою очередь, не могли многого рассказать, так как в это время жили за границей, поэтому прямого отношения к событиям не имеют.

1991 Sausio mėnesio įvykiai © Kęstutis Vanagas

Самое запоминающееся впечатление об этом дне у меня сохранилось со школьных времен. Я хорошо помню, как наш учитель истории вел 45-минутный урок о значении 13 января для Литвы и ее государственности. По-моему, на тот момент мне уже исполнилось 18 лет — это были последние классы. Наверное, именно тогда и пришло осознание… В то время я уже была взрослой, поэтому могла прочувствовать и понять смысл этой даты осознанно. Январские события, которые также называют кровавым воскресеньем, стали одним из первых шагов к свободе и независимости людей, которые так долго жаждали этого».

Никита Лужков, 20 лет

Родился в Вильнюсе, окончил русскую школу. Сегодня учится в Университете менеджмента и экономики ISM на финансиста.

© Новая газета - Балтия

«Мне сложно однозначно сказать, как я отношусь к дате 13 января, поскольку я не был свидетелем тех тяжелых моментов, однако я, безусловно, знаю о них. Не только из уст членов своей семьи, но и из учебников истории, рассказов педагогов и учителей, интервью, публикаций и различных видеорепортажей. Мне доводилось ходить в Сейм и слушать, что происходило накануне той злосчастной ночи от людей, которые принимали самое активное участие и руководили процессом, находились в гуще событий.

Я склоняюсь к тому, что это — историческая дата. То, что произошло, то произошло — этого не вернуть. Я не поддерживаю ни одну из сторон. Я не призываю в обязательном порядке чтить этот день, я не осуждаю тех, чье мнение о случившемся расходится с официальной позицией государства. Скорее всего, я бы сказал, что просто благодарен. Благодарен за то, что все сложилось так, как есть, благодарен за то, что Литва стала независимой, поскольку сейчас мы действительно живем хорошо. Мое отношение к 13 января — позитивное, однако я стараюсь не педалировать эту тему.

В моей семье 13 января никак не отмечают — это не праздник, это не день траура, это не предмет громких обсуждений. В 1991 году мои родители были еще довольно юными, поэтому не могут многого рассказать. А вот мои бабушка и дедушка хорошо помнят, что происходило в то время, однако они вспоминают о тех событиях очень негативно… Они рассказывали, что в тот день в Вильнюсе был большой ажиотаж, по их мнению — чрезмерный. Они отзываются о нем в негативном ключе. По их словам, многие люди сходили с ума, а тех, кто отказывался принимать участие, сторонился политики и общественных процессов, представляли в образе врагов народа. Так смотрели и на них, поскольку в тот день они просто работали, не хотели участвовать ни в каких событиях — ни на чьей стороне. Неудивительно, что у них сложились не очень хорошие ассоциации.

Кроме того, в Советском Союзе они жили довольно хорошо и успешно, у них была уверенность в завтрашнем дне, они твердо стояли на ногах, они знали, что у них будет работа и деньги, а когда система рухнула, им практически все пришлось начинать с нуля. Я не удивлен, что немало представителей старшего поколения смотрят на этот день иначе, нежели молодежь, но не стоит корить их за это. Такова жизнь.

Я родился уже в независимой Литве, в государстве, которое развивалось и вставало на ноги самостоятельно. Я родился в стране, где слово свобода звучало везде и повсюду, свобода — это большая ценность, не пустой звук… Я не знаю, каково было жить в Советском Союзе, но я точно знаю, что мне нравится жить в Литве сегодня. К 13 января я отношусь как к историческому событию, как к свершившемуся факту. Несмотря на то, что за семейным столом эту тему я бы не поднимал, так как она вызовет много споров и противоречий, я благодарен за то, как события разворачивались дальше. Помимо прочего, это хороший, но тяжелый урок для общества, он показал, что происходит, когда рушатся государства и системы».