20 лет Литвы в Евросоюзе: такому росту доходов могут позавидовать все другие новые члены ЕС

Со временем менялись и пенсии по старости. Они выросли в 5 раз. В 2004 г. пенсия была 107,61 евро.

В 2004 г. средняя зарплата составляла 242 евро "на руки", а в 2023 г. - 1249,1 евро и она продолжает расти.

Фиксировали и разницу в средних зарплатах. Этот показатель за 20 лет вырос в 5 раз.

По последним данным, в марте 2024 г. минимальная зарплата "на руки" составляет 708,4 евро.

Выяснилось, что в марте 2004 г., человек, воспитывавший одного ребенка, получал минимальную зарплату в размере 112,3 евро "на руки".

Точные данные ГАД по минимальной зарплате предоставить не могло из-за разной системы налогообложения, но были подсчитаны общие изменения за 20 лет.

Согласно информации Государственного агентства данных, в Литве за два десятилетия произошло много перемен, особенно в связи с зарплатами жителей.

"Сейчас по этому показателю мы достигли 90% и мы приблизились к самым богатым странам быстрее других стран, вступивших в ЕС в 2004 году", – сказал Мачюлис.

Экономист отметил, что на момент вступления Литвы в ЕС доля ВВП на одного жителя составляла меньше 50% среднего показателя по ЕС.

Но важно не игнорировать очевидный факт – такому росту доходов могут позавидовать не только восточные соседи, но и другие новые члены ЕС", – сказал он.

"Это не значит, что зарплаты и пенсии у нас высокие – определенное недовольство положение двигает прогресс.

Экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис ранее говорил, что рост доходов за это время в Литве был одним из самых больших в ЕС .

Интересно, что больше 300 евро средняя пенсия была только в 2018 году (311,54 евро). По предварительным данным, в 2023 г. средняя пенсия по старости составляет 539,07 евро.

"Например, ВВП Беларуси на душу населения в три раза меньше, чем у Литвы. Значит, основным двигателем развития Литвы был экспорт, который за 20 лет вырос в 4 раза, а большая часть экспорта идет именно в страны ЕС.

20 лет назад экспорт составлял лишь 1/5 ВВП страны, сейчас его часть почти в два раза больше", – сказал экономист.

Экономист банка Citadele Александр Изгородин сказал, что, по данным "Евростата", за 20 лет цены в Литве выросли примерно в 2,2 раза.

"Если посмотреть, что подорожало больше всего, то можно выделить коммунальные расходы: вода, электричество, газ и др. Это расходы на жилье. Важно сказать, что повлиял на это рост цен на энергоресурсы, который начался два года назад. Эти услуги подорожали в 3,1 раза", – сказал он Delfi.