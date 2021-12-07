100 евро за прививку от коронавируса получат 93 000 пенсионеров

Выплаты получат пожилые люди старше 75 лет, которые привились по полной схеме с 1 сентября до 30 ноября или привились бустерной дозой. Эти деньги пожилые люди получат вместе с пенсиями в период с 7 по 23 декабря.

Директор "Содры" Юлита Варанаускене сказала, что большая часть пенсионеров получит эти деньги до Рождества.

Пожилым людям не надо подавать никакие заявления, при начислении выплат будут использовать данные Центра реестра.

Одноразовые выплаты выплачивают с 7 декабря. Около 64 000 пожилых людей получат эти деньги через банк - деньги переведут на их счета 7-8 декабря. Тем, кто получает пенсии на дому (больше 27 000 человек), их доставят работники почты с 10 по 23 декабря вместе с пенсией.

Если пенсии людям разносят курьеры другие компаний - не почтальоны, то 100 евро пенсионерам отдельно доставит почтальон.

Еще 2000 человек, которые получают пенсию на почте, также получат 100 евро вместе с пенсией.

Однократные выплаты в размере 100 евро пенсионерам выплатят и в следующем году. Это коснется людей старше 75 лет, которые до 31 марта 2022 года привьются бустерной дозой. Эти деньги пожилые люди олучат не позже 30 апреля 2022 года.