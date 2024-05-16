Жители собрались к новому магазину Pepco, но он так и не открылся

Жители Пагегяй 3 мая собрались к магазину Pepco. Однако магазин не открылся. "Такое возможно только в Пагегяй", – возмущалась Ирена.
"А когда откроется? Хорошо, что я не поехала", – вопрошала Янина.
Дайва писала, что персонал магазина - шутники, обманувшие людей.
Многие читатели рассказали журналистам издания Šilokarčema, что люди ехали в Пагегяй из деревень и остались ни с чем.
Сама сеть сообщала, что открытие магазина в Пагегяй, на ул. Вильняус, 28А состоится в 9 ч. 2 мая. Однако открытие не состоялось.
Причину компания не указала. Жителям Пагегяй сказали, что магазин не открылся по техническим причинам - не открылись двери. Самое странно, что они не открылись и 6 мая, а о времени открытия магазина по-прежнему не сообщают.
Ходят слухи, что магазин не открылся потому что задержанный за аферы псевдомиллионер Игнас Йомантас продал магазин за три дня до задержания и сейчас разные службы проверяют договоры о продаже.
Журналистам Šilokarčema не удалось связаться с пресс-секретарем Pepco.
По данным портала 15min, Pepco сообщает, что по техническим причинам открытие магазина перенесено в 17 мая. Сеть сообщает, что если будут измнения, то покупателей информируют о них.