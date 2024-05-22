Жители Литвы "на руки" в прошлом году получали больше - почти 1250 евро

Средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) в Литве составила 1249 евро и по сравнению с 2022 г. выросла на 11,4 проц.: в государственном секторе она составила 1306,9 евро и была выше на 12 проц. в частном секторе – 1 225,8 евро, на 11,2 проц. выше.

Средняя месячная брутто-зарплата в стране выросла во всех видах экономической деятельности: от 5 (в деятельности операций с недвижимостью) до 22,7 проц. (в административной и сервисной деятельности).

В 2023 г. среднемесячная брутто-зарплата в стране, включая индивидуальные предприятия, составила 2013,8 евро и по сравнению с 2022 г. увеличилась на 12,6 проц., в государственном секторе она составила 2115,6 евро и была выше на 13,1 проц., в частном секторе – 1973,1 евро и на 12,4 проц. выше.

Средняя численность трудящихся в стране, включая индивидуальные предприятия, в 2023 г. составила 1 млн 364,3 тыс.: в государственном секторе – 362,8 тыс. (26,6 проц. трудящихся страны), в частном – 1 млн 1,4 тыс. (73,4 проц.). Средняя численность трудящихся по сравнению с 2022 г. в стране увеличилась на 18 тыс. (1,3 проц.): в госсекторе – на 1,1 тыс. (0,3 проц.), в частном секторе – на 16,8 тыс. (1,7 проц.).

Средняя численность трудящихся в 2023 г. в стране увеличилась на 18 тыс.

На повышение заработной платы в 2023 году повлияло увеличение базового оклада государственных политиков, судей, госслужащих, государственных служащих и работников бюджетных учреждений, увеличение минимальной месячной зарплаты, изменение порядка исчисления размера необлагаемых налогом доходов и другие причины.

Индекс реальной зарплаты в 2023 г. по сравнению с 2022 г. в стране составил 102,1 проц.: в государственном секторе – 102,7 проц., в частном – 101,9 проц.

Средняя численность работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях разных видов экономической деятельности варьировалась неравномерно. Средняя численность работников больше всего – на 5,6 тыс. – сократилась в предприятиях деятельности обрабатывающей промышленности, а наибольший прирост произошел в предприятиях транспортно-складской деятельности – на 10,2 тыс.

В 2023 г. не полный рабочий день работали 233,5 тыс. трудящихся или 17,1 проц., по сравнению с 2022 г. их число увеличилось на 12,2 тыс. (5,5 проц.).

Разрыв в брутто-зарплатах между регионами в 2023 г. составил 411,6 евро