Евросоюз продолжает работу над десятым пакетом санкций против России

Что случилось? В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС вместе с партнерами по "Большой семерке" намерен объявить о новых ограничениях против РФ к годовщине вторжения в Украину. В своем специальном заявлении фон дер Ляйен обозначила четыре основные сферы, которые будут затронуты новыми санкциями. Во-первых, речь идет о запрете на экспорт товаров и технологий на общую сумму в 11 млрд евро: электроники, спецтехники, автомобильных запчастей и двигателей. Во-вторых, будут наложены дополнительные ограничения на продажу товаров двойного назначения, которые могут быть использованы российской армией и оборонной промышленностью. В-третьих, санкционный список расширят за счет пропагандистов и прокремлевских СМИ, которые распространяют дезинформацию. Наконец, в-четвертых, Евросоюз ужесточит контроль над попытками обойти уже введенные санкции.

Что это значит? Хотя достоверно многие подробности десятого пакета санкций пока неизвестны, о некоторых из них рассказали сама фон дер Ляйен и крупнейшие мировые СМИ со ссылкой на источники в европейских властях. Так, глава Еврокомиссии анонсировала ограничения в отношении иранских компаний, поставляющих российской армии дроны и технологии двойного назначения. Агентство Bloomberg пишет, что в санкционный список ЕС могут добавить крупнейшие частные банки РФ: "Альфа-банк", "Тинькофф" и "Росбанк" — а также Фонд национального благосостояния, где российское правительство консолидирует накопленные резервы. По данным Politico, представители стран Евросоюза обсуждают запрет на импорт в ЕС синтетического каучука и ужесточение контроля за нерегулярными авиаперевозками из Европы в Россию.

В Евросоюзе запретят автобусы с ДВС и на 90% снизят долю фур, работающих на ископаемом топливе



Что случилось? Во вторник Еврокомиссия предложила в ближайшие годы серьезно сократить количество большегрузных транспортных средств с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями. Предлагаемая инициатива касается городских и междугородних автобусов, а также фур. Согласно статистическим данным, объем выбросов от этих транспортных средств растет на протяжении последних восьми лет, за исключением пандемийного 2020-го. "Для достижения наших целей в области климата и нулевого загрязнения все части транспортного сектора должны активно вносить свой вклад. […] Борьба с климатическим кризисом, повышение качества жизни наших граждан и повышение промышленной конкурентоспособности Европы идут рука об руку", — заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по "Европейскому зеленому соглашению" Франс Тиммерманс.

Что это значит? Согласно предложению Еврокомиссии, объемы выбросов от большегрузного транспорта должен сократиться на 90% к 2040 году по сравнению с показателями 2019-го. Установлены и промежуточные цели: уменьшение на 45% к 2030 году и на 65% к 2035-му. Более жесткие сроки установлены для новых городских автобусов — в них двигатели внутреннего сгорания (ДВС) нельзя будет устанавливать уже через семь лет. Еврокомиссия подчеркивает, что ЕС — мировой лидер в производстве как автобусов, так и грузовых автомобилей, поэтому заранее объявленные планы помогут стимулировать инвестиции в обновление производственных линий, а также разработку сети зарядных станций.

Рабочих в странах ЕС защитят от воздействия свинца и диизоцианатов



Что случилось? В понедельник Еврокомиссия предложила внести поправки в директивы, защищающие здоровье людей, которые работают на промышленных предприятиях. Речь идет о снижении максимально допустимых доз свинца и диизоцианатов, которые могут попасть в организм людей в связи с их работой на заводах и фабриках, — это позволит снизить риски для более чем 4 млн европейцев. В пресс-релизе Еврокомиссии подчеркивается, что инициатива особенно актуальна в свете перехода к климатической нейтральности, поскольку и свинец, и диизоцианаты используются, в том числе, при производстве аккумуляторов и ветряных турбин. "Это предложение будет способствовать созданию более здоровых и безопасных рабочих мест и защитит сотни тысяч работников по всему ЕС", — объяснил еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмитт.

Что это значит? По данным Еврокомиссии, сейчас около 100 тысяч европейцев на работе подвергаются воздействию свинца, который в больших дозах негативно влияет на нервную и половую систему, а также на работу почек и сердца. Согласно обнародованному на этой неделе предложению, установленные еще в начале 1980-х годов нормы допустимого содержания свинца в воздухе на рабочем месте предлагают снизить в пять раз. В свою очередь, диизоцианаты могут стать причиной развития респираторных заболеваний (например, астмы) и затрагивают куда больше европейцев — до 4,2 млн человек. При этом какие-либо нормы касательно концентрации этих веществ на рабочем месте в настоящий момент отсутствуют — Еврокомиссия предлагает установить эти значения.

Россия и еще три страны внесены в "серый список" налоговых юрисдикций



Что случилось? Во вторник Совет Евросоюза пересмотрел список стран, которые не сотрудничают с с ответственными органами Евросоюза и стран-членов ЕС по вопросам налогообложения. В него попали Россия, Британские Виргинские острова, Коста-Рика и Маршалловы острова. В пресс-релизе подчеркивается, что "Совет сожалеет о том, что эти юрисдикции не сотрудничают с ЕС в налоговых вопросах". "Мы просим все перечисленные страны улучшить свою правовую базу и работать над соблюдением международных стандартов в области налогообложения", — заявила Элизабет Свантессон, министр финансов председательствующей сейчас в ЕС Швеции. При этом Совет Евросоюза исключил из "серого списка" Барбадос, Ямайку, Уругвай и Северную Македонию, поскольку эти государства провели реформы своего налогового законодательства.

Что это значит? Сейчас в перечне находятся 16 государств. В основном это страны, используемые в качестве офшоров — например, Панама, Багамские острова, Тринидад и Тобаго. Россию включили в "серый список", потому что власти РФ не выполнили обязательства по "устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний". Как уточняет агентство "Интерфакс", речь идет о режиме специальных административных районов (по сути, офшоров), которые в России действуют в Приморском крае и Калининградской области. "Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик после российской агрессии против Украины", — заявили в Совете ЕС.

В "серый список" включают государства, которые "либо не ведут конструктивный диалог с ЕС по вопросам налогового управления, либо не выполняют свои обязательства по проведению необходимых реформ" в сфере налоговой прозрачности, справедливого налогообложения и внедрения международных стандартов, направленных на предотвращение размывания налоговой базы и перемещения прибыли. Как отмечает издание The Brussels Times, попадание в перечень закрывает для государств доступ к помощи от некоторых фондов ЕС, а ответственные органы стран Евросоюза получают рекомендацию более тщательно проверять любые транзакции, связанные с физическими и юридическими лицами из "не сотрудничающих" государств.

Европарламент предлагает защитить избирательные права европейцев, постоянно проживающих за рубежом



Что случилось? Во вторник депутаты Европарламента поддержали предложения о предоставлении права голосовать и выдвигать свою кандидатуру на европейских и муниципальных выборах для граждан стран ЕС, которые постоянно проживают в другом государстве-члене. Доклад депутата Дамиана Бозелагера поддержали 500 парламентариев, доклад его коллеги Иоахима Брудзинского — 504. "Прелесть Евросоюза заключается в свободе передвижения и проживания где угодно, но слишком часто наши политические права заканчиваются на границе, что не позволяет нам голосовать на европейских или местных выборах там, где мы живем", — объяснял свою позицию Бозелагер.

Что это значит? В случае принятия соответствующих поправок в законодательство, нововведение может затронуть около 11 млн граждан ЕС. По мнению Европарламента, страны Евросоюза должны гарантировать регистрацию гражданина другого государства-члена в качестве избирателя на местных выборах сразу после получения вида на жительство. Также у такого человека должно появиться право выдвигать свою кандидатуру на выборах в органы местного самоуправления наравне с гражданами страны, где он постоянно проживает. Окончательное решение по предложению Европарламента должен принять Совет ЕС после консультаций с евродепутатами.