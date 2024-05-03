Завершился срок декларации доходов – переплату подоходного налога вернули рекордному количеству людей

"Уже не первый год мы можем назвать особенным, поскольку переплату снова получило большое количество жителей – в прошлом году к этому времени - 613 000, а в этом - 695 000. Всем переплату вернут к 31 июля", – сказал заместитель главы ГНИ Мартинас Эндрияйтис, информировав, что переплату подоходного налога в этом году декларировали 864 000 жителей (358 млн. евро), а 464 000 жителей должны заплатить ПН (350 млн. евро).

Важно, что почти 55 000 самозанятых должны подать декларации, несмотря на то, что в 2023 году у них не было доходов.

Годовые имущественные декларации подали 85% жителей, которые должны были это сделать.

491 000 жителей подали заявки на перевод части подоходного налога на благотворительные цели.