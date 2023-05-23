За год средняя месячная брутто-зарплата в стране повысилась на предприятиях, в учреждениях и организациях всех видов экономической деятельности – с 8,3 проц. (в секторе здравоохранения и социального труда) до 19,8 проц. (в секторе услуг размещения и общепита).

Средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) в стране составляла 1 121,1 евро и, по сравнению с 2021 г., она повысилась на 11,9 проц.: в госсекторе она составляла 1 167,2 евро и была на 9,5 проц. выше, в частном – 1 102,4 евро и была на 13,1 проц. выше.

Индекс реальной зарплаты в 2022 г., по сравнению с 2021 г., в стране составлял 93,5 проц.: в госсекторе – 91,5 проц., в частном – 94,5 проц. Снижение реальной заработной платы было вызвано более быстрым, по сравнению с ростом нетто-зарплаты, ростом потребительских цен.

На рост зарплат в 2022 г. повлияли увеличение базового размера должностного оклада государственных политиков, судей, государственных сотрудников, государственных служащих и работников бюджетных учреждений, повышенная минимальная зарплата, изменившийся порядок расчета размера необлагаемых налогом доходов и другие причины.

Средняя численность занятых в стране, включая индивидуальные предприятия, в 2022 г. составляла 1 млн. 346,3 тыс., из них в госсекторе – 361,7 тыс. (26,9 проц. всех работников), в частном – 984,6 тыс. (73,1 проц.). Средняя численность работников, по сравнению с 2021 г., в стране увеличилась на 40 тыс. (3,1 проц.): в госсекторе – сократилась на 1,4 тыс. (0,4 проц.), в частном – увеличилась на 41,4 тыс. (4,4 проц.).

В 2022 г. численность работников, работавший не полный рабочий день, составила 221,3 тыс. или 16,5 проц. всех трудящихся и, по сравнению с 2021 г., сократилась на 5,1 тыс. (2,3 проц.).

Самая высокая средняя месячная брутто-зарплата в 2022 г. была в столичном регионе – 2 002 евро и, по сравнению с 2021 г., она повысилась на 13,6 проц. В регионе центральной и западной Литвы брутто-зарплата повысилась на 12,6 проц. и составляла 1 621 евро. Разрыв в брутто-зарплате между этими регионами составил 381 евро.

Средняя месячная брутто-зарплата в стране в 2022 г., по сравнению с 2021 г., увеличилась во всех уездах – с 11,7 проц. в Утенском до 13,6 проц. в Вильнюсском.

За год средняя месячная брутто-зарплата увеличилась во всех самоуправлениях с 4,5 проц. в Нерингском до 17,5 проц. в Друскининкском.

Самая высокая средняя месячная брутто-зарплата в 2022 г. была в Вильнюсе (2 068,6 евро), самая низкая – в Зарасайском районном самоуправлении (1 235,3 евро). Разрыв между Вильнюсом и Зарасайским районным самоуправлением составил 833,3 евро.

В самоуправлениях Вильнюса и Каунаса среднемесячная брутто-зарплата превышала среднемесячную брутто-зарплату по стране на 280 и 81 евро соответственно.