За неделю цены на горючее в Литве снизились

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Литовское агентство энергетики сообщает информацию о ценах на горючее в странах Балтии, Польше и Германии 4–11 апреля. За эту неделю цены снизились.
degalai, kuras, kuro kolonėlė, banzinas, dyzelis, degalinė, naftos produktai
degalai, kuras, kuro kolonėlė, banzinas, dyzelis, degalinė, naftos produktai
© DELFI / Julius Kalinskas

Бензин больше всего подешевел в Эстонии – на 3,2% (5,8 цт/л), дизельное топливо в Польше – на 5,0% (8,1 цт/л).

В Литве цены остаются самыми низкими в Балтии. В Литве дизельное топливо по-прежнему дороже бензина.

Самыми высокими цены в странах Балтии, Германии и Польше 4–11 апреля были в Германии (бензин – 2,06 и 2,03 евро/л, дизельное топливо – 2,06 и 2,00 евро/л), а самыми низкими в Польше (бензин – 1,42 и 1,38 евро/л, дизельное топливо – 1,61 и 1,53 евро/л).

Из трех стран Балтии самыми низкими цены были в Литве – бензин 1,70 и 1,68 евро/л, дизельное топливо – 1,78 евро/л –1,75 евро/л. Однако цены в Литве снизились меньше всего (бензин – на 0,9%, дизельное топливо – на 1,5%). В Польше и Литве бензин остается дешевле дизельного топлива, в других странах цены примерно сравнялись. В Германии и Эстонии бензин дороже дизельного топлива.

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