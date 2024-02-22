Выручка Orlen Lietuva по итогам конца года сократилась на 18%

Согласно пресс-релизу, такая ситуация возникла из-за неблагоприятной макроэкономической ситуации. И хотя последние три месяца прошлого года характеризовались нестабильной геополитической ситуацией в мире, вялым спросом и неопределенностью в экономиках крупнейших стран, Orlen Lietuva смогла в этот период работать прибыльно.

Чистая прибыль компании в четвертом квартале 2023 г. составила чуть более 7,3 млн долларов США, а прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) по методологии LIFO составила 15,9 млн долларов США.

Наибольшее влияние на такое изменение доходов оказало падение цен на бензин, дизельное и авиационное топливо JET A-1 в октябре-декабре и снижение спроса на эту продукцию на рынках.

Задействовав почти 87 проц. фактических своих мощностей, единственный нефтеперерабатывающий завод в странах Балтии под управлением Orlen Lietuva в октябре-декабре 2023 года переработал более 2,2 млн тонн сырой нефти.