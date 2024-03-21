Выпущена коллекционная монета в честь членства Литвы в НАТО и ЕС

Как сообщает Центробанк Литвы, предварительная продажа этой монеты началась в четверг в 8 часов утра в интернет-магазине Центробанка Литвы monetos.lb.lt.
Коллекционная монета будет выпущена в обращение 28 марта, тогда ее можно будет приобрести не только в интернет-магазине, но и в кассах Центробанка Литвы в Вильнюсе и Каунасе.
Аверс и реверс этой монеты отчеканены из двух соединенных плоскостей. В центре аверса и реверса находится триколор, символизирующий независимость Литовского государства, что послужило основой для становления полноправным членом как НАТО, так и ЕС.
Вокруг флага на аверсе расположен символ герба Литвы Витис, надпись "LIETUVA" номинал "20 €", год "2024". На фоне монеты – фрагментированные символы НАТО и ЕС, изображенные на разных уровнях измерения.
Вокруг флага на реверсе – символы НАТО и ЕС, рядом – даты вступления Литвы в НАТО и ЕС: 29 марта 2004 г. и 1 мая 2004 г. На фоне – написанная микротекстом 5-я статья Североатлантического договора и ноты гимна ЕС – "Ода к радости" из девятой симфонии Людвига ван Бетховена.
Автором этой коллекционной монеты является Антанас Поцявичюс.
Тираж коллекционной монеты, посвященной членству Литвы в НАТО и ЕС, составляет 2000 штук. Монеты отчеканены ЗАО Lietuvos monetų kalykla (Литовский монетный двор). Серебряная монета имеет диаметр 38,61 мм, массу (вес) 28,28 г, цена – 87,00 евро с НДС.