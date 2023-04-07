Время работы магазинов на Пасху, некоторые магазины будут открыты

Магазины Maxima 9 апреля не будут работать по всей Литве, а 10 апреля – будут работать в обычном режиме.

9 апреля будут закрыты и все без исключения магазины Lidl. 10 апреля они откроются в 8 ч. и будут работать по обычному графику.

На Пасху не будут работать и все магазины сети Norfa, а 10 апреля они откроются с 9 ч.

В первый день Пасхи будут работать некоторые магазины Iki, Rimi и Aibė.

Обычные магазины Iki 9 апреля работать не будут, но можно будет посетить три круглосуточно работающих магазина самообслуживания этой сети. Эти магазины находятся на ул. Диджёи, на Белом мосту и на территории АЗС Neste на проспекте Саванорю, 187d.

9 апреля не будет работать и большинство магазинов Rimi, однако с 10 до 18 ч. будут работать 33 дежурных магазина: В Вильнюсе:

на ул. Жирмуну, 64,

на ул. Кедру, 4,

на ул. Ерузалес, 4,

на ул. Видуно, 4,

на ул. Зарасу, 5,

на ул. Архитекту, 19,

на ул. Шяурес, 37,

на ул. Диджёи, 28,

на ул. Атейтес, 81,

на ул. Ригос, 8,

на ул. Викингу, 3,

на ул. Павильнёню, 22;

В Каунасе:

на проспекте Саванорю, 346,

на проспекте Витауто, 24,

на ул. Балтиёс, 58,

на ул. Пранцузу, 81,

на проспекте Эуропос, 43,

на ул. Ромайню, 67,

на проспекте Юозапавичаус, 11,

на шоссе Ванджёгалос, 112;

В Клайпеде:

на проспекте Тайкос, 64,

на ул. Лепоёс, 27,

на ул. Нидос, 1,

на ул. Дангаус, 34;

В Шяуляе:

на ул. Гягужю, 30 и Пиктмишкё, 75;

В Паневежисе: ул. Клайпедос, 82;

В Алитусе: на ул. Науёи, 7E;

В Мажейкяе: на ул. Жемайтиёс, 38;

В Укмерге: на ул. Витауто, 60;

В Паланге: на ул. Малуно, 10;

В Тракае: на ул. Витауто, 90;

В Друскининкае: на аллее Вильняус, 22.

10 апреля будут работать все магазины Iki и Rimi. 9 апреля будут работать и некоторые магазины Aibė. По традиции, в первый день Пасхи не будут работать и ТЦ Akropolis, за исключением некоторых зон развлечений и ресторанов.

В Вильнюсе 9 апреля в Akropolis будет работать кинотеатр Apollo kinas и спорт-бар O‘Learys (с 12 до 22 ч). Кроме того, будет работать ресторан Burger King (12–22 ч.).

В клайпедском Akropolis 9 апреля с 12 до 22 ч. будет работать кинотеатр Forum Cinemas, ледовая арена и боулинг Apollo bouling. Кроме того с 12 до 22 ч. будут работать все рестораны.

В шяуляйском Akropolis 9 апреля с 12 до 22 ч. будет работать Forum Cinemas и боулинг Apollo boulingas. 10 апреля эти Akropolis будут работать в обычном режиме.

Каунасский ТЦ Mega 9 апреля работать не будет, а 10 апреля будет работать в обычном режиме.