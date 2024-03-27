Время работы магазинов и торговых центров на Пасху

Представители сети Maxima информировали, что в субботу и во второй день Пасхи магазины будут работать по обычному графику, а в воскресенье все магазины сети будут закрыты.
Сеть Lidl также сообщила, что ее магазины будут закрыты 31 марта. 30 марта и 1 апреля магазины этой сети будут работать в обычном режиме.
В пасхальные выходные изменится время работы некоторых магазинов сети Rimi. 30 марта физические магазины Rimi будут работать в обычном режиме, а интернет-магазин будет доставлять товары с 9 до 21 ч., заказы в Rimi Drive или в магазинах возможны с 8 до 22 ч. 31 марта не будет работать большая часть магазинов и э-магазин Rimi.lt, будут открыты 45 дежурных магазинов этой сети по всей Литве. Дежурные магазины будут работать с 10 до 18 ч. Список дежурных магазинах можно найти здесь.
1 апреля Rimi.lt будет доставлять продукты на дом с 10 до 21 ч., через Rimi Drive или в магазинах товары можно забрать с 11 до 22 ч., все физические магазины будут работать в обычном режиме.
Магазины сети Norfa также будут закрыты 31 марта, а в субботу закроются в 20 ч. 1 апреля магазины этой сети будут работать с 9 ч.
Магазины сети Iki также будут закрыты 31 марта, только в столице будут открыты 5 автономных магазинов Iki go (в них нет персонала, они работают круглосуточно). В понедельник все магазины Iki будут работать по обычному графику.
Время работы торговых центров
31 марта будут работать кинотеатры, часть ресторанов и мест развлечений в вильнюсском, клайпедском и шяуляйском ТЦ Akropolis, магазины и места предоставления услуг работать не будут.
1 апреля эти ТЦ будут работать в обычном режиме.
Каунасский Akropolis 31 марта также не будет работать, клиентов будет ждать только кинотеатр. 1 апреля этот ТЦ будет работать в обычном режиме, изменится только время работы аптеки Eurovaistinė.
Торговый центр Europa в столице 30 марта закроется в 17 ч., 31 марта работать не будет, а 1 апреля закроется в 17 ч.