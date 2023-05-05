Как указывается в сообщении, по сумме уплаченных налогов Ignitis обогнало Мажейкское нефтеперерабатывающее и торговое предприятие АО Orlen Lietuva, с 2012 года занимавшее первое место в списках 500 крупнейших налогоплательщиков, составляемых Государственной налоговой инспекцией (ГНИ).
Vz.lt пишет, что компания Ignitis за первые три месяца этого года выплатила на счет ГНИ 157,7 млн. евро налогов, на 127 проц. больше, чем за тот же период 2022 г.
Orlen Lietuva, оставшаяся на втором месте, в первом квартале заплатила 146 млн. евро налогов, на 20,9 проц. больше, чем год назад.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Трехсторонний совет договорился о повышении минимальной зарплаты до 924 евро
5 мая Трехсторонний совет договорился о повышении...
ДНК-тест подтвердил: найдено тело Миколаса, но есть ответы не на все вопросы
Прокуратура получила результаты ДНК-теста, которые...
От легионеллеза в Литве скончались два человека
В пятницу в Литве зарегистрированы еще три случая...
Жители Литвы хотели бы получать пенсию 900 евро, экономисты говорят, что это невозможно
Каждый год растет сумма пенсии, которую хотели бы...
Экономисты: жители Литвы только временно не ощущают рецессии
На этой неделе как Федеральная резервная система (ФРС)...