Как указывается в сообщении, по сумме уплаченных налогов Ignitis обогнало Мажейкское нефтеперерабатывающее и торговое предприятие АО Orlen Lietuva, с 2012 года занимавшее первое место в списках 500 крупнейших налогоплательщиков, составляемых Государственной налоговой инспекцией (ГНИ).

Vz.lt пишет, что компания Ignitis за первые три месяца этого года выплатила на счет ГНИ 157,7 млн. евро налогов, на 127 проц. больше, чем за тот же период 2022 г.

Orlen Lietuva, оставшаяся на втором месте, в первом квартале заплатила 146 млн. евро налогов, на 20,9 проц. больше, чем год назад.