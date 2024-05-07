Возможный покупатель Achema - MET Group с российским шлейфом и тенью Орбана

По данным источника Delfi, покупателя больше интересует не бизнес, связанный с производством удобрений, а клайпедская стивидорная компания Klasco. Сообщается также, что стоимость акций ниже, чем могла бы быть стоимость подобной сделки.

MET Group начала свою деятельность в 2007 году в Венгрии, но позже открыла главный офис в Швейцарии.

"Венгрия является основным нашим рынком, но компания быстро расширилась и в других странах Европы, учредила дочерние компании и органично упрочила свои позиции", - сказано на сайте компании.

Сейчас она действует в десятках стран, включая Италию, Хорватию, Румынию, Словакию, Испанию.

Репутация этой компании весьма противоречивая.