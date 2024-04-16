Воздушная навигация за 3,6 млн евро внедрит систему мониторинга воздушного пространства

"Реализация проекта обеспечит предоставление услуг мониторинга на более качественном уровне и с более широким охватом. Это означает, что система WAM будет охватывать всю территорию страны, а наблюдение за воздушным пространством будет осуществляться с высоты 2000 футов (609 метров)", — цитируется в пресс-релизе директор Воздушной навигации Саулюс Батавичюс.