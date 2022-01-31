"Когда из-за карантина закрылись страны, начало прошлого года было сложным для всех авиакомпаний. С другой стороны, мы наблюдаем явное увеличение количества рейсов с апреля. Особенно выделялся июнь, когда количество транзитных рейсов увеличилось на 150% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, а общее количество увеличилось на 130%", — сказал, руководитель "Воздушной навигации" Саулюс Батавичюс.

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В прошлом году почти на 19% выросло количество рейсов из Вильнюса, почти на 11% - из Каунаса. В то время в Паланге их стало меньше на 19%, а в Шяуляе – более чем на 4%.

Больше всего в литовском воздушном пространстве летали латвийская авиакомпания AirBaltic, ирландская Ryanair, российский "Аэрофлот", финская Finnair и немецкая Lufthansa.

По словам Батавичюса, декабрь 2021 года стал исключительным для авиакомпаний, когда общее количество обслуженных рейсов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилось почти вдвое и составило 17,7 тысячи.