Во втором квартале рост ВВП Литвы оказался самым высоким в Европе

В первом квартале 2023 г. ВВП в еврозоне вырос на 0,1 проц., в ЕС – на 0,2 проц.

По сравнению с тем же кварталом прошлого года, сезонно скорректированный ВВП в еврозоне во втором квартале 2023 г. увеличился на 0,5 проц., в ЕС – на 0,4 проц.

Самый высокий рост ВВП, по сравнению с прошлым кварталом, зафиксирован в Литве (2,9 проц.), за ней следовала Словения (1,4 проц.) и Греция (1,3 проц.). Больше всего ВВП снизился в Польше (-2,2 проц.), Швеции (-0,8 проц.) и Австрии (-0,7 проц.).

Во втором квартале по сравнению с первым кварталом численность трудящихся в еврозоне увеличилась на 0,2 проц., в ЕС – на 0,1 проц.

Во втором квартале 2023 г. самый значительный рост занятости зафиксирован в Литве, на Мальте и в Португалии (1,3 проц.).