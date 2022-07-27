"После последних инцидентов с утечкой данных на различных предприятиях участились случаи, когда в отправляемых мошенниками СМС упоминается имя или фамилия человека. Таким образом мошенники пытаются персонализировать отправляемые СМС и заставить человека нажать на присланную ссылку, раскрыть таким образом коды подключения к интернет-банку.

Подозреваем, что имя или фамилию или контактные данные мошенники могут получить из информации с сайта в интернете или в соцсетях, информации, похищенной хакерами. О таких случаях мы слышим все чаще", – говорит член правления банка SEB, руководитель Службы мониторинга и превенции Вилия Науседайте.

Она также отметила, что хотя пока СМС, отправляемых конкретным людям, попадается сравнительно немного, не исключено, что со временем мошенники будут отправлять их массово.

В последнее время жители получают не только СМС, которые мошенники отправляют от имени банка, но и немало ложных сообщений из якобы служб посылок или порталов объявлений, когда покупают или продают различные товары.

"Поэтому жителям особенно важно критически оценивать содержание СМС и знать, что банк никогда не отправляет СМС со ссылкой, а также помнить, что покупателю или продавцу товаров не надо знать коды присоединения к интернет-банку, номер карточки или остаток счета", – подчеркивает представитель банка SEB.

Банк постоянно информирует и предупреждает клиентов об участившихся и совершенствующихся случаях мошенничества и еще раз подчеркивает, что не рассылает никаких активных ссылок при помощи СМС, поэтому одна только полученная якобы от имени банка СМС со ссылкой должна вызвать недоверие.

SEB постоянно совершенствует меры своего мониторинга, чтобы обнаружить нехарактерные для клиента операции, индицирует блокирование фальсифицированных интернет-сайтов и счетов, которые используют мошенники.

Банк предупреждает, что если отправитель СМС банк, то это необязательно СМС банка. Мошенники, используя современные технологии, могут прислать СМС, указав любое имя отправителя. Это могут быть и госинституции, и название банка. В умных телефонах СМС группируются по тому, что указывает отправитель.

Специалисты SEB призывают не доверять свои данные неясным ссылкам, ни в коем случае не нажимать на ссылки, присланные по СМС, письмам и не вводить туда свои данные – код присоединения к интернет-банку, программы Smart-ID, личных банковских карточек.