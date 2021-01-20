Власти Литвы готовят схему тестирования работников, которая дорого обойдется работодателям

В понедельник глава Минздрава Арунас Дулькис сказал, что с февраля общество и работников начнут тестировать с помощью быстрых тестов на антигены.

Министр сказал, что с помощью таких тестов в первую очередь будут проверять всех учителей, психологов, врачей, работников колоний, жителей и работников домов опеки, людей, работающих в очагах коронавируса, других людей из приоритетной группы, бизнес.

На встрече также шла речь о том, что после того как с февраля начнет действовать новая программа тестирования, в марте можно будет надеяться на смягчение карантинных ограничений.

Delfi просил Минздрав уточнить, как будет выглядеть схема тестирования и как будут проверять работников компаний и предприятий. Когда ответ будет получен, текст статьи будет дополнен.

Президент Литовской конфедерации промышленников (ЛКП) Видмантас Янулявичюс сказал, что суть предложенного тестирования – быстрое отслеживание новых случаев.

"Чтобы бизнес мог работать, работодатели должны будут раз в неделю-в две тестировать своих работников, если был очаг, до тех пор, пока не останется новых случаев. Значит, если появился очаг - тестируем всех работников.

Тестирование должны оплачивать сами компании. В будущем мы увидим, сколько это будет стоить и спрашиваем - могут ли нам эти расходы погасить хотя бы частично, пусть половину. Но в любом случае тестирование - лучше простоев, но я надеюсь, что в будущем правительство финансово будет в этом участвовать", – сказал Янулявичюс. По его словам, быстрый тест на антигены стоит чуть больше 5 евро.

"Важно, чтобы государство закупило эти тесты по оптовым ценам, и продавало их бизнесу с минимальной наценкой", – заметил он

"Суммы получатся немаленькие, но те компании, которые не хотят останавливать деятельность, например, промышленные предприятия, занимающиеся экспортом, у них есть обязательства, для них издержки - это издержки, а здоровье людей важнее. Конечно, могут быть компании в регионах, которые не захотят тестировать людей за свои деньги" – сказал Янулявичюс, заметив, что тестирование не будет принудительным.

"Если хотим, чтобы тестирование было принудительным, тогда тесты надо выдавать даром. Насилия не будет, но я надеюсь на здравый ум работодателей и работников", – сказал он.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Андрюс Романовскис сказал, что самая большая проблема сейчас это то, что бизнес должен платить за тесты из своего кармана.

"Государство должно искать возможность компенсации этих расходов. (...) Важно выделить секторы, которые особенно важны, и тогда выделять целевую помощь на приобретение тестов. Сейчас говорят о тестировании учителей, но ведь есть и стратегически важные сферы, важно, чтобы компании в них работали. Тут нужны схемы помощи бизнесу, ведь это связано со здравоохранением", – заметил он, сказав, что не у всех компаний есть ресурсы на тесты.

"Если каждую неделю надо тестировать 1000 человек, частота здесь играет важную роль, то не все смогут себе это позволить", – сказал Романовскис.

Он заметил, что тестирование работников не совсем связано с открытием бизнеса, поскольку, например, когда речь идет о ресторанах, проблема не здоровье работников, а собрание людей.

Президент Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас сказал: "Бизнес, который генерируют необходимую ценность, я не говорю о деньгах, речь идет о товарах, услугах, без которых общество не может жить, было бы логично тестировать. Но есть вопрос с оплатой тестов. Можно ли расходы на них включать в издержки производства? Кто получает пользу от тестирования: компания, люди или все вместе? Если все, значит это издержки".

Он заметил, что на многие вопросы пока нет ответов. "Я говорю о принципе справедливости. Министр понимает, что у бизнеса нет выхода, он будет тестировать работников, и на этом играют. Но это несправедливо по отношению к бизнесу. Это в интересах общества, а не потому, что компания решила улучшить свое положение", – сказал Арлаускас.